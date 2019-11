Sulík hovorí, že s Radičovou mal v čase vlády korektný pracovný vzťah

Predseda SaS Richard Sulík, archívna snímka. Foto: TASR/Andrej Galica Foto: TASR/Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. novembra (TASR) - Predseda SaS Richard Sulík mal s bývalou premiérkou Ivetou Radičovou v čase spoločnej vlády korektný pracovný vzťah. Sulík to v pondelok vyhlásil v reakcii na zverejnený prepis nahrávky Mariana K. s podnikateľom v IT Michalom Suchobom, v ktorej mal Marian K. hovoriť o rozoštvaní Sulíka a Radičovej. Nahrávku získal Denník N.odpovedal Sulík na otázku novinárov. Tento korektný vzťah podľa neho vydržal až do pádu vlády v roku 2011. Hlasovanie o dôvere vlády bolo podľa neho až desať mesiacov po tom, ako sa stretol s Marianom K.Suchoba podľa nahrávky chcel od Mariana K. peniaze za to, aby mu finančná správa nekontrolovala dane. Marian K. v nahrávke hovorí, že nechce platiť veľa, pretože má vraj všetko dohodnuté s expremiérom Robertom Ficom (Smer-SD).Marian K. mal v nahrávke povedať aj to, že si nahral Sulíka, rozhovor potom zverejnil. Sulík sa mal v nahrávke vyjadrovať negatívne o bývalej premiérke Ivete Radičovej. Podľa slov Mariana K. to pomohlo tomu, aby Fico vyhral voľby.