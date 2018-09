Do Správnej rady ÚPN kandidujú štyria kandidáti

Na kombosnímke vľavo hore Janka Šípošová, Branislav Borovský, vľavo dole Peter Juščák a Peter Buzalka. Foto: Teraz.sk Foto: Teraz.sk

Bratislava 6. septembra (TASR) - Do Správnej rady Ústavu pamäti národa (ÚPN) kandidujú Branislav Borovský, Juraj Buzalka, Peter Juščák a Janka Šípošová. Dvoch členov bude voliť na septembrovej schôdzi Národná rada SR. Kandidáti sa predstavili na štvrtkovom rokovaní parlamentného ľudskoprávneho výboru.Borovského z Konfederácie politických väzňov Slovenska navrhol nezaradený poslanec Národnej rady SR a člen mimoparlamentného KDH Richard Vašečka. Borovský ako študent prenášal spolu s priateľmi počas komunistického režimu náboženskú literatúru z Poľska cez hraničné hory, pričom ho zatkli, bili a vyhodili z vysokej školy. Borovský vo svojom vystúpení hovoril, že chce, aby Správna rada ÚPN bola odpolitizovaná a tiež zdôrazňuje potrebu mladým ľuďom vysvetľovať, čo je extrémizmus a dôležitosť slobody.Buzalku predstavila poslankyňa Mosta-Híd Lucia Žitňanská. Buzalka je docent z Ústavu sociálnej antropológie z Fakulty sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave. Skúma témy antropológia politických hnutí, politiku pamäte, nacionalizmus, populizmus, politiku a náboženstvo, a tiež témy stredovýchodnej Európy.uviedla Žitňanská. Buzalka vo svojom vystúpení uviedol, že ÚPN má študovať zločiny štátu voči vlastným občanom. Zároveň si myslí, že by bolo dobré, aby sa riešila otázka, ako sa šíria totalitné myšlienky.Juščáka, ktorý bol ešte vlani hovorca ÚPN a bol šéfredaktorom časopisu Pamäť národa, navrhli poslanci SaS Peter Osuský a Ondrej Dostál.povedal Osuský. Juščák odmieta, ak sa niekto snaží obhájiť jednu totalitu druhou.Šípošovú, dcéru politického väzňa a bývalú poslankyňu NR SR OĽaNO, nominuje Anna Verešová z OĽaNO. Poukázala na Šípošovej doterajšiu prácu.doplnila Verešová. Šípošová sa chce usilovať o morálnu satisfakciu politickým väzňom a ich rodinám. Tiež by bolo podľa nej dobré riešiť otázku, ako jedna totalita zrodila druhú.