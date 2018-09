Slovenská komora daňových poradcov víta zavedenie e-Kasy

Ilustračné foto. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. septembra (TASR) - Slovenská komora daňových poradcov (SKDP) víta, že vláda plánuje na Slovensku zaviesť projekt e-Kasa. Podnikateľom to podľa komory do budúcnosti prinesie zníženie počtu kontrol, odstránia sa aj nepoctiví podnikatelia.Od apríla budúceho roka by mali všetky hotely, reštaurácie, kaviarne a čerpacie stanice na Slovensku používať registračné pokladnice s online napojením na portál finančnej správy. Od júla 2019 sa má táto povinnosť dotknúť všetkých ostatných podnikateľských subjektov v maloobchode.uviedla v stanovisku pre médiá Mária Sameková z komory.Jednou z výhod podľa jej slov bude zníženie počtu daňových kontrol, respektíve zvýšenie ich adresnosti.očakáva Sameková.Podnikatelia sa však podľa komory musia pripraviť na dodatočné náklady na úpravu pokladníc či povinné zavedenie internetu.dodala Sameková.Návrh zákona, ktorým sa má e-Kasa zaviesť, pripravilo Ministerstvo financií SR. Bude ho však musieť ešte schváliť vláda a parlament.