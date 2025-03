Do srbskej metropoly prichádzajú na protikorupčný protest tisíce demonštrantov – FOTO, VIDEO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

15.3.2025 (SITA.sk) - Do srbského hlavného mesta Belehrad v sobotu začali prichádzať desaťtisíce demonštrantov na najnovší zo série protikorupčných protestov.Demonštrácie sa v krajine konajú odvtedy, ako v meste Nový Sad na severe krajiny sa v novembri zrútila strecha železničnej stanice a zabila 15 ľudí.Keďže sa v srbskej metropole zhromažďujú aj priaznivci vlády prezidenta Aleksandara Vučiča , nastali obavy z rizika stretov. Vo vyhláseniach zverejnených na sociálnych médiách študenti vyzvali účastníkov protikorupčného protestu, aby sa správali „pokojne a zodpovedne".„Účelom tohto hnutia nie je vtrhnúť do inštitúcií, ani útok na tých, ktorí nerozmýšľajú ako my," uvádza sa v jednom z vyhlásení. „Toto hnutie nesmie byť zneužité," dodáva vyhlásenie. Prezident Vučič však v piatok večer v televíznom prejave zaujal ostrý postoj.„Len aby bolo jasné, nie je možné na mňa robiť nátlak. Som prezident Srbska a nedovolím uliciam, aby určovali pravidlá v tejto krajine," vyhlásil.