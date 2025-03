Hnutie Slovensko vyzýva celú opozíciu, aby sa spojila a podala návrh na odvolanie Kaliňáka – VIDEO

Porušenie ústavného zákona

15.3.2025 (SITA.sk) - Hnutie Slovensko vyzýva opozíciu na spoločný postup s cieľom odvolať ministra obrany Roberta Kaliňáka Smer-SD ). Dôvodom je, že Kaliňák zatajil svoju vilu v Chorvátsku a niekoľko rokov ju neuvádzal v majetkovom priznaní. Objavili ju matovičovci v týchto dňoch v Chorvátsku, kde pátrali po vile premiéra Roberta Fica (Smer-SD).Podľa predsedu hnutia Slovensko Igora Matoviča minister obrany nielenže porušil ústavný zákon, ale vo svojom videu navyše priznal, že vilu zatajil schválne, pretože pokladal za dôležitejšie chrániť svoju rodinu.„Máme explicitný dôkaz, že nám vládne mafia, lebo len mafia má základné heslo, že rodina je nad zákonom a Robert Kaliňák nám včera (v piatok, pozn. SITA) svojím vyjadrením povedal, že rodina je nad ústavným zákonom. Čudujem sa trošku tichu ostatných opozičných strán, lebo toto je najväčší prehrešok voči ústavnému zákonu z pohľadu utajeného majetku, aj z pohľadu dĺžky jeho utajovania, lebo je to približne osem rokov, čo túto nehnuteľnosť vlastní,“ poukázal Matovič.Ľudia na Slovensku takéto správanie ministra obrany vyhodnotili podľa neho ako návod na to, ako beztrestne nedodržiavať zákony. Reagujú verejnými komentármi o tom, že aj oni radšej použijú peniaze, ktoré by mali odviesť štátu, pre blaho svojej rodiny.Podľa lídra hnutia Slovensko je porušenie ústavného zákona a stanovisko Kaliňáka napľutie do tváre tým ľuďom, ktorí sa mu skladajú na jeho luxusné majetky.„Robert Kaliňák sa nehanbil zneužiť svojich dvoch maloletých synov na to, aby zakryl svoj miliónový podvod,“ uviedol Matovič. Podľa neho nesedí ani Kaliňákova výhovorka o tom, že sa obával, že by Veronika Remišová ako predsedníčka výboru pre nezlučiteľnosť funkcií zneužila informácie z majetkového priznania.Vilu totiž musel kúpiť ešte v čase, keď bol ministrom vo vláde Roberta Fica a mal ju uviesť v majetkovom priznaní. „Aj vtedy ju utajil, lebo sa obával Roberta Fica, že by sa mu pozrel na pršteky?“ pýta sa Matovič.Robert Kaliňák priznal svoj majetok po ôsmich rokoch práve v čase, keď bol Igor Matovič v Chorvátsku a išiel odhaliť jeho vilu. Podľa Matoviča to nie je náhoda a myslí si, že Kaliňák zneužil verejné spravodajstvo a odpočúval ich. Ten to radikálne odmieta. Hnutie Slovensko vyzýva opozíciu, aby pripojila podpisy na zvolanie schôdze na odvolanie Kaliňáka.Zároveň sformulovalo svoju podmienku vstupu do budúcej koalície, ktorou je presadenie zákona o preukazovaní pôvodu majetku, podľa ktorého majetok získaný z nelegálnych zdrojov nebude požívať ústavnú ochranu. Nadobudnutie majetku bude musieť dokazovať vlastník, a nie štát.Kaliňák v piatok zverejnil na sociálnej sieti video, v ktorom zdôrazňuje, že má dosť peňazí na to, aby si kúpil vilu v Chorvátsku, a tiež sa snaží vysvetliť, prečo ju už niekoľko rokov neuvádza v majetkovom priznaní.Povedal, že jeho deti majú problémy s respiračnými ochoreniami, preto začala jeho manželka pred vyše šiestimi rokmi hľadať prostredie, ktoré by im vedelo pomôcť. Starší dom s dvoma apartmánmi si postupne zrekonštruovali.Pre ochranu súkromie svojej rodiny sa Kaliňák podľa svojich slov rozhodol, že informáciu o tejto nehnuteľnosti neuvedie do majetkového priznania svojej manželky, ktorá dom kúpila, keďže jeho príjmy plne pokrývajú hodnotu tejto nehnuteľnosti.„Vedel som, že pani (Veronika) Remišová je predsedníčkou výboru pre nezlučiteľnosť funkcií a bolo mi jasné, že zneužije všetky informácie, obzvlášť tie v utajenej časti majetkového priznania,“ tvrdil Kaliňák. Podľa jeho slov sa jeho obavy naplnili a Remišová informácie poskytla Matovičovi a zároveň sa k zneužitiu svojej funkcie priznala na tlačovej konferencii.„Moje rozhodnutie takto postupovať v majetkovom priznaní bolo teda absolútne správne. V zmysle ústavy som chránil vyšší záujem,“ argumentuje minister. Dodal, že by na svojom postupe nič nemenil, pretože jeho rodina je na prvom mieste.