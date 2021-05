Do štvrťfinále môže Slovensku posunúť jeden bod z duelu proti Švédom, kouč Ramsay vyzdvihol brankára Hudáčka

Slovenskú hokejovú reprezentáciu delí už len bod od vytúženého cieľa na majstrovstvách sveta v lotyšskej Rige, ktorým je postup do štvrťfinále. V ňom sa Slováci zatiaľ naposledy predstavili ešte v jari 2013 vo fínskych Helsinkách, vtedy ako obhajcovia striebra.

Na tohtoročných MS majú za sebou zverenci trénera Craiga Ramsayho na svojom konte už 12 bodov z piatich zápasov, pred sebou majú ešte stretnutia proti Švédom a Čechom.

A ak v nedeľu večer od 19.15 h SELČ v súboji proti "trom korunkám" získajú aspoň bod, získajú matematickú istotu prieniku do vyraďovacej časti.

30.5.2021 (Webnoviny.sk) -V tabuľke A-skupine majú slovenskí hokejisti na svojom konte rovnaký počet bodov ako hráči z Ruska a zásluhou triumfu vo vzájomnom súboji sú v priebežnom hodnotení pred nimi.Ak sa však v nedeľu popoludní podarí Švajčiarom zdolať Bielorusov v riadnom hracom čase, klesnú slovenskí hokejisti až na 3. priečku, keďže v hodnotení vzájomných duelov troch tímov majú najhoršie skóre.Sobotňajším večerným triumfom sa Slováci rehabilitovali za štvrtkové nevydarené vystúpenie proti Švajčiarom a debakel 1:8. V oboch prípadoch bol v bránke Július Hudáček, ktorý proti Dánom "zatiahol roletu"."Ukázal, že je obrovský profesionál," povedal na adresu skúseného gólmana kouč Craig Ramsay, cituje ho oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).K samotnému súboju doplnil: "Dáni boli veľmi dobrí v defenzíve. Zblokovali asi milión striel. Nemohli sme dostať puk do bránky. Zblokovali nielen pokusy našich obrancov od modrej, ale aj následné pokusy do pozícii z odrazených pukov. Snažili sme sa využiť nejaký otvorený priestor a napokon sa to podarilo. Bojovali veľmi dobre, nič nám nedali zadarmo. Našťastie sa nám v tretej tretine odrazilo zopár pukov, ako sme potrebovali. A to sme využili."Tridsaťdvaročný Spišiak si v sobotu večer pripísal 24 úspešných zákrokov a zaznamenal premiérové čisté konte na MS. "Už mám trošku skúseností. Proti Švajčiarom som bojoval až do konca. Dnes už nie je v móde, že sa brankár sám zoberie a odíde z bránky. Ja som sa snažil, ako som len vedel. Samozrejme, možno som mohol chytiť viac pukov, ale Švajčiarom to napadalo. Rýchlo som sa to snažil hodiť za hlavu,“ komentoval Hudáček.K súboju proti Dánom doplnil: "Najdôležitejšie je vždy sústrediť sa vždy len na ďalšiu strelu. Najťažšie to bolo azda v úvode tretej tretiny, keď si Dáni vytvorili viacero dobrých streleckých pozícií. Mali pár náročných striel, dobrých odrazov i dorážok. Ale udržali sme ich. Jednoducho som sa snažil byť koncentrovaný a vedel som, že skôr či neskôr dáme gól. Lebo sme boli lepší. A prišlo to. Bolo to mimoriadne dôležité víťazstvo."Okrem čistého konta Hudáčka nemožno nespomenúť ani ďalšie dva dôležité okamihy - gólové okamihy Petra Cehlárika a Adama Jánošíka."Čakali sme takýto zápas. Dáni nezvyknú mať veľa striel, čo bolo náročné pre Jula. Ale zvládli sme to veľmi dobre. Boli sme trpezliví, nepúšťali sme ich do veľkých šancí. Každý odviedol svoju robotu skvele. Je z toho dôležitá výhra a ideme ďalej,“ hodnotil na webe SZĽH Peter Cehlárik, ktorý na turnaji zaznamenal už osem kanadských bodov za tri góly a päť asistencií, po sobote sa vrátil na čelo produktivity celého šampionátu.Spolu s ruským obrancom Nikitom Zadorovom vedie aj hodnotenie "plus-mínus", obaja si pripísal osem plusiek a žiadnu mínusku.