Mladý jazdec Dupasquier zraneniam z okruhu v talianskom Mugelle podľahol

Smutná správa v nedeľu predpoludním zasiahla svet motošportu, vo veku 19 rokov totiž švajčiarsky motocyklista Jason Dupasquier podľahol vážnym zraneniam, ktoré utrpel v sobotňajšej kvalifikácii na Veľkú cenu Talianska v kategórii Moto3. Nešťastie sa stalo na okruhu v Mugelle, mladík zomrel v nedeľu v nemocnici vo Florencii.

30.5.2021 (Webnoviny.sk) -"Napriek enormnej snahe lekárov zástupcovia nemocnice oznámili, že Dupasquier, bohužiaľ, podľahol svojim zraneniam," informuje oficiálny web seriálu MotoGP, ktorého súčasťou sú aj preteky kategórie Moto3.Dupasquier počas spomenutej kvalifikácie spadol v zákrute "Arrabbiata 2", pričom do neho vrazil jeho vlastný stroj a vzápätí aj ďalší dvaja jazdci - Ajumu Sasaki a Jeremy Alcoba. Kým Japonec a Španiel z incidentu vyviazli bez vážnejších zranení, Švajčiara museli letecky transportovať do nemocnice. A tam svoj boj o život prehral.Jason Dupasquier do seriálu Moto3 vstúpil v roku 2020, vlani absolvoval spolu 15 pretekov. V aktuálnom ročníku sa v španielskom Jereze dostal na 7. priečku, no šieste podujatie sezóny sa mu stalo osudným.