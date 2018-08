Do štvrťfinále turnaja v New Haven postúpila Kvitová aj Sobolenková

dvojhra - 2. kolo:



Petra Kvitová (3-ČR) - Zarina Dijasová (Kaz.) 6:1, 5:7, 6:2

Arina Sobolenková (Biel.) - Daria Gavrilovová (8-Austr.) 6:3, 6:5 (8), 7:5

Monica Puigová (Portor.) - Anett Kontaveitová (Est.) 6:4, 6:3

New Haven 23. augusta (TASR) - Česká tenistka Petra Kvitová sa prebojovala do štvrťfinále dvojhry na turnaji WTA v New Haven. V 2. kole si ako nasadená trojka poradila s Kazaškou Zarinou Dijasovou 6:1, 5:7, 6:2.