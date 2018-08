Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

New York 23. augusta (TASR) - Bývalý prezident Brazílskeho futbalového zväzu Jose Maria Marin pôjde na štyri roky do väzenia za účasť v korupčnom škandále. Na základe rozhodnutia amerického federálneho súdu musí navyše zaplatiť pokutu vo výške 1,2 milióna dolárov a zhabú mu majetok v hodnote 3,3 milióna.Bývalého politika a vyštudovaného právnika obvinili z prijatia miliónových úplatkov od športovej marketingovej spoločnosti v súvislosti s turnajom Copa America a súťažou Copa do Brasil. Šéfovi organizačného výboru MS 2014 v Brazílii hrozil nepodmienečný trest odňatia slobody až vo výške 20 rokov. Informovala o tom agentúra dpa.