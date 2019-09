Do súboja o prezidentskú nomináciu vstúpil Mark Sanford

Na snímke Mark Sanford. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 8. septembra (TASR) - Do súboja o prezidentskú nomináciu americkej Republikánskej strany dnes vstúpil štvrtý uchádzač, bývalý dlhoročný guvernér Južnej Karolíny Mark Sanford, informuje agentúra AFP. V tábore demokratov sú už dve desiatky záujemcov o prezidentskú kandidatúru.Okrem súčasného šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa a Sanforda ohlásili kandidatúru ešte dvaja republikáni: bývalý konzervatívny kongresman Joe Walsh a exguvernér štátu Massachusetts Bill Weld. Trump je podľa prieskumov jasným favoritom súboja o republikánsku prezidentskú nomináciu.Sanford pri ohlásení svojej kandidatúry kritizoval Trumpovu administratívu, ktorá je podľa neho zodpovedná za obrovské zadlženie a rozpočtové deficity.povedal 59-ročný Sanford v nedeľňajšom rozhovore pre televíziu Fox News.Na otázku, či si skutočne myslí, že by mohol poraziť Donalda Trumpa odpovedal:Sanford bol guvernérom Južnej Karolíny v rokoch 2003-2011 a od roku 2013 do januára 2019 pôsobil ako člen amerického Kongresu. O kreslo kongresmana prišiel, keď ho v republikánskych primárkach porazil stúpenec prezidenta Trumpa.O nomináciu Demokratickej strany sa uchádza 20 kandidátov, čo je najvyšší počet v moderných dejinách USA. Je medzi nimi šesť senátorov, päť žien, traja Afroameričania, jeden Hispánec a jeden politik otvorene sa hlásiaci k homosexualite. Favoritom medzi mini je bývalý viceprezident z éry Baracka Obamu Joe Biden.