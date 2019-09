Grécky premiér: Turecko nesmie zastrašovať Európu v otázke migrantov

Kyriakos Mitsotakis, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Solún 8. septembra (TASR) - Grécky premiér Kyriakos Mitsotakis dnes kritizoval tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana za vyjadrenie, v ktorom pohrozil vpustením sýrskych utečencov do Európy. Informovala o tom agentúra Reuters.povedal Mitsotakis počas návštevy severogréckeho mesta Solún.Turecko už podľa neho dostalo od Európy šesť miliárd eur v rámci migračnej dohody z roku 2016, ktorá pomohla výrazne znížiť počet migrantov prichádzajúcich do Grécka.Mitsotakis nevylúčil, že by EÚ mohla diskutovať s Tureckom o prípadnom zvýšení finančnej podpory na zvládanie migračnej krízy. Podľa neho však k tomu nemôže dôjsť v atmosfére hrozieb a zastrašovania.Reagoval tým na štvrtkovú hrozbu Erdogana, že Tureckopre sýrskych utečencov, aby sa mohli dostať do európskych krajín. Turecký prezident je k tomu odhodlaný pristúpiť v prípade, že v najbližšom čase nevznikne na severe Sýrie bezpečnostná zóna, na ktorej zriadení sa Ankara dohodla s USA.Turecko by chcelo v tejto bezpečnej zóne umiestniť zhruba milión z 3,65 milióna sýrskych utečencov, ktorí sa v súčasnosti nachádzajú na jeho území, uviedol Erdogan. Turecko podľa neho nedostáva od medzinárodného spoločenstva dostatočnú podporu na zvládnutie masového prílevu Sýrčanov.V Grécku pritom v priebehu minulého mesiaca zaznamenali výrazný nárast migrantov, ktorí sa doplavili z územia Turecka na ostrovy v Egejskom mori. V auguste dorazilo na grécke ostrovy viac ako 8100 migrantov a utečencov, čo je najvyššia bilancia za uplynulé tri roky.