Do súťaže Učiteľ Slovenska sa prihlásilo 100 pedagógov

Bratislava 16. augusta (TASR) – Do prvého ročníka súťaže Učiteľ Slovenska sa prihlásilo 100 pedagógov. Príbehy jednotlivých učiteľov posudzovala odborná komisia, pričom do ďalšej fázy súťaže sa dostala desiatka najinšpiratívnejších učiteľov. TASR o tom informovali organizátori súťaže - Komenského inštitút a nezisková organizácia Živica.Do národného kola súťaže Učiteľ Slovenska sa mohli prihlásiť učitelia základných a stredných škôl, učitelia na čiastočný úväzok, či školitelia v online kurzoch. Nominovať ich mohla tiež široká verejnosť.uviedol zakladateľ Komenského inštitútu a riaditeľ Živice Juraj Hipš.Prihlášky posudzovala odborná komisia. Zloženie prihlásených pritom ukazuje, kto dominuje tejto profesii na Slovensku.zhodnotila Viera Kalmárová, hlavná školská inšpektorka a predsedníčka poroty.objasnil výber desiatky člen poroty Vladimír Burjan. Lektorka pre vzdelávanie detí a dospelých Vlasta Dúbravová si nemyslí, že finalisti sú jediní najlepší učitelia na Slovensku.Učitelia, ktorí postúpili do finále, sa na začiatku školského roka stretnú s odbornou komisiou.dodal Štefan Porubský, dekan Pedagogickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.Desiatich inšpiratívnych slovenských učiteľov predstavia organizátori oficiálne v septembri. Prvý víťaz súťaže bude známy v októbri. Okrem finančnej odmeny ho čaká aj na svetové finále Global Teacher Prize 2019 v Dubaji.