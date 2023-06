Do Trenčianskych Teplíc prichádza 77. ročník Hudobného leta

Hudobné leto je s Trenčianskymi Teplicami späté viac ako 80 rokov. Festival sa prvý krát konal v roku 1937 a od svojej premiéry prešiel významnou zmenou konceptu. „Návštevníkom sa snažíme ponúkať širokú škálu žánrov, aby ich leto bolo čo najpestrejšie. Podujatie tak do kúpeľného mesta prináša okrem vážnej hudby, aj štipku jazzu, swingu, popu, gospelu či folku a ani tento rok nebude chýbať divákmi obľúbená divadelná komédia“, hovorí produkčná manažérka podujatia, Zuzana Danechová.

Festival slávnostne otvorí svetoznáme hudobné dielo CARMINA BURANA v podaní Speváckeho zboru mesta Bratislavy, ktorý pod vedením dirigenta Adriana Kokoša zbiera ocenenia doma aj v zahraničí. Scénická kantáta CARMINA BURANA plná energie, emócií a dramatickosti od Carla Orffa je dôkazom, že aj ľudia v stredoveku vedeli vášnivo žiť. Návštevníci sa môžu tešiť na mimoriadne emotívnu a dramatickú úvodnú časť O, Fortuna, známu zo svetových reklám či filmov.

Júlový program Hudobného leta bude pokračovať hitmi ako Prý se tomu říka láska, Zamilovaná či Za všechno může čas, keďže do Kursalonu zavíta obľúbená česká speváčka Lenka Filipová a jej hostia. Pop-operné trio Gioia predstaví svoju novinku, album s názvom DOLCE VITA – Sladký život. Po dvoch rokoch pôsobenia s novým kolegom, mladým talentovaným spevákom Martinom Vetrákom, prichádzajú s novým albumom a už ako jeho názov napovedá, so zmenami prišli aj nové, lepšie časy. Na pódiu privítajú aj hostku večera Vanessu Šarközi. Júlovú zostavu uzatvorí koncert Modusu. Návštevníci sa môžu tešiť na novú energiu, ktorú prinesie staronová zostava Modusu do nehynúcich hitov ako Úsmev, Sklíčka, Dievčatá či Veľký sen mora.

August bude patriť swingu, popovým pesničkám, tancu a folklórnym tradíciám, ale aj perfektným hereckým výkonom či mladým talentom. Do čias noblesy, elegantných rób a horúcich večierkov hostí prenesie FATS JAZZ BAND. Na vlnách swingu sa budú niesť tie najlepšie kusy z repertoáru tohto špičkového 9 členného orchestra, ktoré doplnia tangá a foxtroty z našich, vtedy ešte československých vôd. Naživo budete môcť počuť skladby, ktoré v 20. až 50. rokoch minulého storočia hrávali a spievali také legendy ako Louis Armstrong či Benny Goodman.

Nadšenci folklórnych tradícií a pestrofarebných krojov si prídu na svoje vďaka hudobno-tanečnému vystúpeniu súboru SĽUK. Profesionálne umelecké teleso sa predstaví so svojím cyklom s názvom Výber z tvorby „Slovensko, ktorého súčasťou je rozmanitá mozaika ľudových tancov a piesní v podaní profesionálneho tanečného súboru, ľudovej hudby a ženskej speváckej skupiny. Koncerty doplní divadelná komédia Zahráte mi manžela? Alebo maliar izieb. Milostné zápletky, dynamické napätie a pestrofarebný humor podčiarknú excelentné herecké výkony Zdeny Studenkovej, Zuzany Fialovej a Romana Poláčika / v alternácií Juraj Loj. Koniec augusta bude patriť charizmatickej speváčke Sime Magušinovej. rod. Martausovej a jej hitom ako Nenahraditeľná, Čaro obyčajných vecí či Len Ma Ľúb.

Leto plné kultúrnych zážitkov zakončíme 10. septembra vystúpením Detského a dievčenského speváckeho zboru Slovenského rozhlasu. Zbor plný mladých talentov oslavuje 70. výročie a za svoje dlhoročné pôsobenie zohral významnú úlohu v budovaní kultúrneho povedomia na Slovensku.

Vstupenky na podujatia je možné zakúpiť online na www.ticketportal.sk, v Infocentre kúpeľného hotela PAX alebo priamo na mieste pred každým predstavením v Kursalone Trenčianske Teplice. Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.