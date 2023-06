Jubilejný 20. ročník festivalu Topfest štartuje tento víkend, nebudú chýbať ani slovenské kapely

Jubilejný 20. ročník Topfestu štartuje už tento víkend, jeden z našich najväčších festivalov sa vracia na domovskú pôdu na Zelenej Vode v Novom Meste nad Váhom a program uvedie 30. júna a 1. júla na troch pódiách. Vystúpia britskí Bullet For My Valentine, kanadské rockové trio Danko Jones či Kiss Forever Band z Maďarska. Nebudú chýbať ani slovenské a české kapely, mladé talenty na Runway stage, atrakcie vo fun zóne či stanové mestečko. 24hod.sk o tom informovala PR manažérka Andrea Čurná.





Brány festivalu sa otvárajú v piatok 30. júna o 12.00 h. Pre stanujúcich návštevníkov bude areál otvorený už od štvrtka 14.00 h. Organizátor pripravil špeciálnu zľavu pre návštevníkov, ktorí si minulý rok neužili zrušených headlinerov. Majú možnosť si zakúpiť vstupenku so zľavou na mieste festivalu po preukázaní sa minuloročnou vstupenkou alebo potvrdením z emailu."Teším sa na stretnutie, po rokoch opäť na Zelenej vode. V prostredí, ktoré nás motivovalo k dlhodobej práci pri organizovaní akcií pre milovníkov hudby. Zaspomíname si, ako niektorí účinkujúci vystupovali na tomto mieste pred 20 rokmi. Napríklad Kiss Forever Band, Maťo Máček, Alkehol, Doga, Malý Princ, Slobodná Európa či Hex. Bolo ich veľa pri začiatkoch na Zelenej vode," hovorí organizátor festivalu Dušan Drobný.Na troch pódiách zahrajú Bullet For My Valentine, Danko Jones, Kiss Forever Band z Maďarska, z Česka pricestujú Chinaski, populárni Mirai, rocková Doga či Alkehol. Z domácich kapiel sa predstavia Hex, Heľenine oči, Slobodná Európa, StresPez, Smola a Hrušky, Signum Regis, Stercore, Aya, No Control či Karpina.Od roku 2015 je súčasťou Topfestu aj spolupráca s Rockovou maturitou a Runway stage, ktorá prinesie ponuku všetkých rockových odnoží, vystúpi 24 kapiel zo Slovenska a Čiech. Štyri kapely dostanú možnosť vystúpiť na hlavnom pódiu budúcoročného festivalu.

