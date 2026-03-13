Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Gala

13. marca 2026

Do TV JOJ vstupuje AI moderátorka Ruby, v práci však nikoho nahrádzať nebude


Tagy: Moderátorka Umelá inteligencia

TV JOJ posunula digitálny obsah do novej éry a prichádza s Ruby - AI moderátorku, ktorá vstupuje do sveta TOPSTARu. Ruby je fotorealistická AI ...



ruby 676x487 13.3.2026 (SITA.sk) - TV JOJ posunula digitálny obsah do novej éry a prichádza s Ruby - AI moderátorku, ktorá vstupuje do sveta TOPSTARu. Ruby je fotorealistická AI postava s vlastným instagramovým životom a divákom bude prinášať nový typ zábavy na pomedzí šoubiznisu, technológií a sociálnych sietí.


Ruby bude pôsobiť na Instagrame, kde bude sprevádzať obsah relácie TOPSTAR. Cieliť bude najmä na mladú generáciu. Reportáž o tom, ako Ruby vznikala a čo všetko dokáže, uvidia diváci v relácii TOPSTAR v pondelok 16. marca.

"V dnešnej dobe nie je komplikované mať vlastného avatara, preto sme nevytvorili len postavičku, ktorá odmoderuje tému len podľa scenáru. Chceli sme jej dať život a vlastné názory. Ruby nie je len marketingový nástroj na prezentovanie obsahu, je to zábava, ktorú prinášame divákom. Je to AI, ktorá môže robiť čokoľvek, a práve niektoré nelogické rozhodnutia ľudí, verím, že pobavia. Aj mňa zaujíma, kam ju vietor odveje," uviedol vedúci AI oddelenia TV JOJ Samuel Barcaj.

Nejde o prvý podobný projekt


TV JOJ súčasne pripomína, že nejde o prvý podobný projekt. Televízia so svojím interným AI tímom experimentuje s digitálnymi avatarmi dlhodobo. Väčšina týchto pokusov ale zostala v zákulisí. Cieľ bol však podľa slov televízie od začiatku jasný – byť pripravený na moment, keď technológia dozreje natoľko, aby ju bolo možné zmysluplne priniesť aj divákom a užívateľom sociálnych sietí.

Vedúca vydania TOPSTAR Erika Kresťanková dodala, že si redakcia TOPSTARu uvedomuje rýchlosť napredovania technológii. AI moderátorku Ruby vnímajú ako moderný nástroj v mediálnom svete.

"Od Ruby očakávame profesionálne presný obsah a rýchlosť spracovania informácii zo sveta šoubiznisu 24 hodín denne. Ale tiež si uvedomujeme jej obmedzenia. AI Ruby sa tak rozkošne ako moderátorky TOPSTARu neusmeje alebo nepomýli, "dodala Kresťanková.

Strach z nej nemajú


Strach z nej však rozhodne nemajú. Ako zdôraznila, Ruby nejde nahrádzať žiadnu moderátorku, keďže jej život a práca bude výlučne na Instagrame s jej vlastným kontentom.

Televízia svojho prvého digitálneho avatara verejnosti predstavila už minulý rok počas majstrovstiev sveta v hokeji. Bol to avatar Adam. Odvtedy však technológie výrazne pokročili a dnes prichádza JOJ s novou, oveľa prepracovanejšou AI postavou.

"Od jeho vzniku sme komunikovali, že ide o pilotný projekt a počítali sme s tým, že Adam sa aj vďaka technológiám v blízkej budúcnosti zmení. Adam ale už v tom čase dokázal fungovať v live vysielaní v živej komunikácii s moderátormi Ranných novín, alebo s moderátormi Hokejových analýz Borisom Valábikom a Mariánom Gáboríkom, kde sa objavil ako hologram v štúdiu," pripomenula TV JOJ.

Podoba Ruby


Na podobe Ruby pracovali od októbra minulého roku. Tím vyberal jej vizuál, hlas aj spôsob vystupovania. Súčasne hľadal priestor, v ktorom bude fungovať najprirodzenejšie. S Ruby sa diváci môžu zoznámiť na instagramovom profile @ahoj.ruby, kde bude žiť svoj vlastný digitálny život. Koncept Ruby podľa slov televízie stojí na príbehu, že práve vznikla a predtým skrátka neexistovala.

"V prvom videu ešte jemne "glitchuje", akoby sa len kalibrovala do svojej finálnej podoby. Hoci vie obrovské množstvo faktov z internetu a má prístup k širokému spektru informácií o svete, zatiaľ nerozumie emóciám ani ľudským citom. Tie bude postupne objavovať spolu s divákmi, ktorí môžu jej digitálnu cestu sledovať od úplného začiatku," uzavrela televízia.


Zdroj: SITA.sk - Do TV JOJ vstupuje AI moderátorka Ruby, v práci však nikoho nahrádzať nebude © SITA Všetky práva vyhradené.

