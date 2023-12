Do ulíc Bratislavy vyrazila Vianočná električka aj smetiarske auto, Bratislavčanov poteší bezplatná jazda (foto)

Špeciálne ekologické vozidlo

Vianočná električka v Bratislave

Trasa električky

6.12.2023 (SITA.sk) - Do ulíc Bratislavy v stredu vyrazila Vianočná električka aj vianočné smetiarske auto. Ako informuje hovorkyňa spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu OLO Zuzana Balková , vianočné smetiarske auto vyrazilo na prvú jazdu mestom z centrály OLO na Ivanskej ceste o 16:00 a pokračuje smer Petržalka, Rusovce, Jarovce, Čunovo.„Až do 22. decembra navštívi všetky mestské časti Bratislavy a ich ulice rozjasní každý pracovný deň v čase od 16:00 do 20:00. Vozidlo nebude vykonávať odvoz odpadu," poznamenala hovorkyňa. Vianočným smetiarskym autom sa stala SCANIA , ktorá je súčasťou viac ako 100-členného vozového parku OLO.„Nejde o klasické zberové vozidlo, ale o špeciálne, ktoré od marca do novembra vykonáva umývanie zberných nádob po celej Bratislave. Počas zimných mesiacov je štandardne zazimované, a tak sme mu našli nové poslanie," vysvetlila Balková. Ako dodala, vozidlo funguje na CNG pohon, ktorý je ekologickejší ako bežné spaľovacie motory. Harmonogram jázd je možné nájsť na stránke OLO.Od 15:00 premáva v uliciach hlavného mesta už po trinástykrát aj Vianočná električka. „Do ulíc bratislavského centra už vyrazila vyzdobená električka K2G odetá do zeleno-červeného pomyselného pleteného svetra," konštatuje Dopravný podnik Bratislava (DPB) Vonkajší vzhľad električky dopĺňa interiér, ktorý dekorovali vianočnou čečinou a svetelnými reťazami. Súčasťou výzdoby sú aj kresby detí z bratislavských základných škôl, ktoré vybrali v rámci výtvarnej súťaže.„V zadnej časti interiéru nájdete zasneženú zimnú záhradu, miesto, ktoré je ideálne pre vaše fotky," dodáva DPB. Trasa Vianočnej električky ostáva nezmenená.„Z Jesenského bude pokračovať cez Námestie SNP, na Kapucínsku, prejde električkovým tunelom na zastávku Chatam Sófer, zastaví aj pod Mostom SNP a svoju jazdu zakončí opäť na Vianočnej zastávke," poznamenal dopravný podnik.Električka bude jazdiť počas pracovných dnív polhodinových intervaloch a počas voľných dní už od 12:00. Jazda vo Vianočnej električke je pre všetkých bezplatná.