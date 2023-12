Vláda sa snaží zmeniť demokraciu na autokraciu, opozícia chystá protest (video)

Zasahovanie do slobody médií

Zmanipulované trestné konania

6.12.2023 (SITA.sk) - Slovensko sa veľmi rýchlym tempom uberá od liberálnej demokracie smerom k autokracii. Tvrdí to strana Sloboda a Solidarita (SaS) . V spolupráci s ďalšími opozičnými stranami, najmä Progresívnym Slovenskom, plánuje preto zvolať protest, na ktorom vyjadrí nesúhlas s krokmi vlády. Uviedli to predstavitelia strany Sloboda a Solidarita (SaS) na tlačovej konferencii.„Exekutíva, teda vláda, začína zasahovať do jurisdikcie. Začalo sa to čistkami v polícii, protiprávnym konaním a vyhadzovaním vyšetrovateľov, ktorí vyšetrovali trestné činy na najvyšších miestach, pokračovalo to pokusmi o čistky v Súdnej rade a rušením Úradu špeciálnej prokuratúry. Toto sú tie klasické príklady toho, ako sa postupne blíži autokracia,“ povedal poslanec parlamentu Juraj Krúpa. Ďalším znakom je podľa jeho slov zasahovanie do slobody médií, o čom svedčia zavedené obmedzenia pre médiá v parlamente, to, akým spôsobom vláda komunikuje s médiami a ako plánuje ovplyvniť fungovanie médií, počnúc RTVS a postupne sa dostane aj k nezávislým médiám.„Tie postupy sú overené v Maďarsku a očakávam ich aj tu na Slovensku. Ďalším príkladom boli aj špekulácie o ovplyvnení financovania občianskych združení a mimovládnych organizácií cez asignačnú daň, teda dve percentá,“ dodal Krúpa.Bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková zdôraznila, že zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry bude mať zásadný dopad na vyšetrované kauzy. Tie budú pridelené krajským prokurátorom, čo bude podľa Kolíkovej znamenať prieťahy.„Špeciálna prokuratúra bola vo viac ako 90 percentách prípadov úspešná a preukázala vinu. My sme tu vedeli účinne postihovať organizovaný zločina korupcie a teraz ideme zjavne na to rezignovať,“ hovorí Kolíková.Zároveň dodala, že celá debata o tom, že na Slovensku boli zmanipulované trestné konania, nie je podložená žiadnym rozhodnutím súdu. Naopak, existuje 40 právoplatných rozhodnutí o korupcii, ktorá sa týka nominantov Smeru. „Jediný, kto rozprával o manipulácii, bol Robert Fico na svojej tlačovke, kde púšťal nahrávky s gestapáckymi uniformami a potom sa preukázalo, že táto nahrávka je zmanipulovaná, a povedal to Kriminalistický a expertízny ústav,“ poukázala Kolíková.Zdôraznila, že vládny legislatívny text má 67 strán a netýka len špeciálnej prokuratúry, ale mení aj právnu pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu a celé nastavenie Trestného zákona. Kolíková kritizuje aj nové právne nastavenie prepadnutia majetku.„Keď sme hovorili o prepadnutí majetku, tak sme sa bavili o prípadoch, kde bol spáchaná škoda okolo 250 000 eur, teraz sa dostávame na hranicu 750 000 eur. Ja sa domnievam, že tu už nebude žiadny trestný čin, pre ktorý uložíme trest prepadnutia majetku,“ skonštatovala.Vlastný protest proti zrušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry pripravuje už v stredu o 17:00 Igor Matovič a jeho strana Slovensko. „Igor Matovič si ide zase sám svojou cestou a organizuje si vlastné podujatia, nech sa páči,“ komentoval Krúpa.