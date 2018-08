Do ulíc Chemnitzu sa pomaly vracia pokoj

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Chemnitz 28. júna (TASR) - Do nemeckého mesta Chemnitz, bývalého Karl-Marx-Stadtu, sa v utorok pomaly vracal pokoj. Normálny stav to však podľa saského krajinského premiéra Michaela Kretzschmera ešte nie je.Podľa jeho názoru možno aj v najbližšom období očakávať pokusy o organizáciu podobných pochodov, aké mesto zažilo v uplynulých dvoch dňoch. Demonštrácia pravicovopopulistického hnutia Pro Chemnitz je ohlásená už na štvrtok, keď predseda saskej krajinskej vlády pricestuje na dialóg s občanmi do tohto mesta.Nemecké médiá medzičasom priniesli kritické reakcie niektorých predsedov vlád iných spolkových krajín na počínanie, respektíve nečinnosť a nedostatočnú pripravenosť saskej polície. Iní sa nechali počuť, že podobné udalosti nemožno bagatelizovať ani relativizovať.Podľa oficiálne nepotvrdených informácií mala polícia údajne k dispozícii varovanie príslušného úradu pre ochranu ústavy o hrozbe vyčíňania ultrapravičiarov v meste.Po nemeckej vláde a kancelárke Angele Merkelovej ostro odsúdil xenofóbne a násilné činy stúpencov ultrapravice z Chemnitzu aj spolkový prezident Frank-Walter Steinmeier. Otras, ktorý spôsobila násilná smrť miestneho občana, zneužili na šírenie nenávisti a násilia voči cudzincom, uviedol.Akékoľvek násilie musí byť podľa neho postihované bez ohľadu na to, kto a prečo sa ho dopustil, čo platí rovnako o páchateľoch kriminálnych útokov, ako o vyvolávačoch násilím sprevádzaných štvavých nálad.Prezident súčasne apeloval na krajanov, aby nedopustili štvavé akcie v uliciach nemeckých miest a vyslovil sa za to, aby všetci ľudia v krajine mohli dôverovať polícii a justícii, že budú rozhodne konať a nepripustia žiadne nezákonnosti.K nepokojom a výtržnostiam v meste došlo v nedeľu aj v pondelok večer po tom, čo v jeho centre v nedeľu v skorých ranných hodinách dobodali 35-ročného Nemca. Dvaja dôvodne podozriví z tohto zločinu, 23-ročný Sýrčan a o rok mladší Iračan sú od pondelka vo vyšetrovacej väzbe.Ich útoku nožom predchádzal verbálny spor s Nemcom, ktorého presný charakter objasní až vyšetrovanie. Napadnutý zomrel na následky bodných zranení po prevoze do nemocnice.V pondelok došlo v Chemnitzi podľa aktualizovaných informácií tlačovej agentúry DPA počas demonštrácií ultrapravice a ľavice k zraneniu celkove 20 ľudí vrátane dvoch policajtov. Pred podujatiami a po nich sa však zranil podľa Stredonemeckého rozhlasu (MDR) zatiaľ neznámy počet ďalších osôb.V utorok popoludní v Drážďanoch a večer v Kolíne nad Rýnom mali nemeckí policajti takisto plné ruky práce so zabezpečovaním demonštrácií a oddelením stúpencov ultrapravicového a ľavicového tábora, ktorí vyšli do ulíc.