Bochum nemusí platiť pokutu za to, že Sami A. je stále v Tunisku

Münster 28. augusta (TASR) - Mesto Bochum nemusí zaplatiť pokutu 10.000 eur, ktorú mu vyrubil Správny súd v Gelsenkirchene za včasné nenavrátenie bývalého bodyguarda Usámu bin Ládina, ktorého nezákonne deportovali do Tuniska, naspäť do Nemecka.Rozhodol o tom v utorok Vrchný správny súd v Münsteri, ktorý sa zaoberal sťažnosťou mesta voči predmetnému rozhodnutiu. Prekvapujúci verdikt Vrchného správneho súdu je definitívny a nenapadnuteľný. V jeho zdôvodnení sa konštatuje, že mesto urobilo maximum pre návrat Samiho A. do Nemecka. Informovalo o tom internetové vydanie denníka Bild.Správny súd v Gelsenkirchene 12. júla večer zakázal deportáciu 42-ročného Tunisana so zdôvodnením, že nejestvujú garancie tuniskej strany, že vo vlasti nebude vystavený mučeniu. Deportácia sa však napriek tomu, údajne pre neskoré doručenie faxu s rozhodnutím, uskutočnila 13. júla.Samiho A. krátko po prílete zadržali a aj keď ho medzičasom prepustili na slobodu, pre pokračujúce vyšetrovanie z teroristických aktivít nesmie Tunisko opustiť, takže sa nemohol vrátiť ani do Nemecka.Tunisan Sami A. žil od roku 2005 v nemeckom meste Bochum spolu s manželkou a štyrmi deťmi a mesačne inkasoval sociálnu podporu vo výške 1168 eur. Nemecké úrady ho zatkli koncom júna a označili ho za potenciálnu teroristickú hrozbu. Odvtedy sa nachádzal v extradičnej väzbe, ktorú opustil až krátko pred deportáciou.