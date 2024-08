Do umeleckého neba odišiel český divadelný herec Václav Martinec, preslávil sa aj ako tanečník a choreograf

7.8.2024 (SITA.sk) - Do umeleckého neba odišiel známy český divadelný herec Václav Martinec, ktorý sa preslávil aj ako tanečník, choreograf, režisér a pedagóg. Informoval o tom v stredu spravodajský portál TN.cz, ktorý cituje správu českého periodika Divadelní noviny.Martinec zomrel v pondelok 5. augusta. Svoj talent prejavil aj pôsobením v Národnom divadle moravskosliezskom v Ostrave. Osud ho nakoniec zaviedol do pražskej Laterny Magiky a do súboru Maringotka. V roku 2004 založil Ateliér herectva.Václav Martinec študoval na Divadelnej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe (DAMU), kde napokon aj vyučoval. Svoje vedomosti odovzdával aj na Janáčkovej akadémii múzických umení v Brne (JAMU) a na Hudobnej a tanečnej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe (HAMU).