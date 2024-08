Šimkovičová a Machala vyhlásili vojnu kultúre, podľa Drličku sa vrátilo obdobie ŠTB a gestapa (video)

Urážka tvrdej práce

Kultúrna vojna

Výzva vláde

Protieurópske kroky

7.8.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry nelikviduje kultúru a umenie, likviduje ich Martina Šimkovičová SNS ) a Lukáš Machala (SNS). Vyhlásil to odvolaný generálny riaditeľ Slovenského národného divadla (SND) Matej Drlička na tlačovej besede, ktorá reagovala na odvolanie Alexandry Kusej z pozície generálnej riaditeľky Slovenskej národnej galérie (SNG) . Kusá sa vyjadrila, že urážajú konštatácie vedenia rezortu kultúry o tom, že SNG funguje neefektívne.„Začnete myslieť na svojich kolegov a na všetku tú prácu. Mňa vlastne uráža, že niekto sa takto vyjadruje o práci toľkých ľudí v divadle a v galérii, ktorí často s nasadením voľného času, vieme za aké platy, za akých podmienok pracujú, a potom to niekto hodí do koša a nepekne hovorí o tom, že sme neefektívni. Mňa to urazilo," vyhlásila Kusá.SNG súčasne pozvala návštevníkov do galérie, kde bude oddnes až do nedele vstup zadarmo. Galéria tak rozhodla preto, aby mali všetci možnosť pozrieť si výsledky dlhoročnej práce zamestnancov SNG pod vedením Kusej.Drlička uviedol, že kultúru a umenie neničí ministerstvo kultúry, ale ministerka kultúry Šimkovičová, „moderátorka konšpiračnej televízie Slovan bez akejkoľvek kvalifikácie viesť rezort," a tiež Machala, ktorý podporuje teórie o plochej Zemi. „Týchto dvoch ľudí sa predsa nemôžeme zľaknúť," zdôraznil Drlička a pokračoval, že chce, aby sa veci premenovávali správnymi menami.„To, čo sledujeme uplynulé mesiace, to nie je odvolávanie riaditeľov, to je kultúrna vojna. Šimkovičová a Machala vyhlásili vojnu kultúre a umeniu. Na všetky odvolávania a zmeny nie sú žiadne podložené racionálne argumenty," upozornil Drlička s tým, že zmeny nerobí ministerstvo kultúry. „Ministerstvo zamestnáva obrovský počet kvalifikovaných, inteligentných a pracovitých ľudí, ktorí s nevôľou pracujú pod týmito dvomi šialencami, ktorí likvidujú to, čo oni dlhé roky budovali," vyhlásil Drlička a súčasne adresoval dve výzvy.Jednu adresoval všetkým kolegom z inštitúcií. „Prišli sme do bodu, kedy je všetkým jasné, že toto sa nezastaví, a ak sa teraz vy neozvete a budete sa prizerať na toto ničenie, tak príde rad pochopiteľne aj na vás. Nerobme si ilúzie, ŠTB a gestapo je späť," uviedol Drlička. Druhú výzvu smeroval vláde.„Dokedy sa budete prizerať, ako vaša kolegyňa robí hanbu tejto krajine nielen doma ale aj v zahraničí? Verím, že v tejto vláde je dostatok slušných a príčetných politikov, ktorým záleží na tom, aby naša krajina nešla späť, aby nestagnovala, ale išla dopredu. So Šimkovičovou a Machalom to nebude možné. Zakročte, a urobte zmenu na pozícii ministra kultúry," vyzval Drlička.Kurátorka a bývalá generálna riaditeľka SNG Katarína Bajcurová uviedla, že za svojich 30 rokov v SNG zažila už všeličo. „Veľa ministrov kultúry, riaditeľov, úradníkov a musím povedať, že riadenie takejto inštitúcie je naozaj veľmi ťažké. Preto tie súčasné kroky, ktoré predstavitelia Slovenskej národnej strany a ich prisluhovači na ministerstve kultúry predstavujú, ukazujú, že ide o deštrukciu a dehonestáciu slovenskej kultúry. Ide o zničenie a potupenie slovenskej kultúry," vyhlásila Bajcurová s tým, že Kusá a Drlička sú odborníci a snažili sa budovať slovenské národné inštitúcie, ktoré sú otvorené Európe.Kroky ministerky kultúry sú podľa nej naopak protieurópske. Bajcurová vyzdvihla aj tvrdú prácu Kusej na rekonštrukcii budovy SNG. Súčasne vyvrátila tvrdenia o kríze v SNG.„SNG nie je v žiadnej kríze. SNG pracuje, teší sa zo svojej práce, všetci ľudia sú na svojich miestach a vedia, čo majú robiť, čiže žiadna kríza tu nie je, tak ako nie je žiadna kríza ani v SND," vyhlásila a uzavrela s tým, že dejiny si zapamätajú tých, ktorí stáli na pravej strane pokroku, a tých, ktorí boli spiatočníkmi a pokroku bránili.