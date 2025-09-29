|
29.9.2025
Meniny má Michal, Michaela
|Denník - Správy
Do uzávery tatranských štítov zostáva mesiac. Na tieto miesta môžete ísť aj bez horského vodcu
Tagy: Horská turistika PR Turistika
Jesenná turistika je v plnom prúde, prinášame vám prehľad štítov vo Vysokých Tatrách, na ktoré môžete vyraziť sami, bez nutnosti sprievodu horského vodcu. Uzávera štítov s výnimkou Predného Soliska ...
29.9.2025 (SITA.sk) - Jesenná turistika je v plnom prúde, prinášame vám prehľad štítov vo Vysokých Tatrách, na ktoré môžete vyraziť sami, bez nutnosti sprievodu horského vodcu. Uzávera štítov s výnimkou Predného Soliska začne prvého novembra. Stabilné jesenné počasie je ideálny čas na vysokohorskú turistiku.
Osem štítov vo Vysokých Tatrách bude prístupných pre turistov ešte vyše mesiaca. ,,Turisticky voľné prístupné štíty sa uzavrú pre verejnosť od prvého novembra, uzávera bude platiť až do začiatku letnej turistickej sezóny, ktorá začne prvého júna”, vysvetľuje Juraj Králik, odborník na turistiku a zakladateľ outdoorovej značky ZAJO.
Niektoré tatranské štíty ponúkajú výhodu prístupu k horskej chate, čo umožňuje turistom dopriať si oddych či prespať priamo pod vrcholom. K takýmto patria predovšetkým Rysy (2 499 m n. m.), ktoré sa dajú absolvovať s prestávkou na Chate pod Rysmi, či Jahňací štít (2 229 m n. m.), ku ktorému vedie trasa okolo Chaty pri Zelenom plese. Vďaka tomu sú tieto túry atraktívne aj pre tých, ktorí preferujú rozdelenie výstupu do viacerých etáp alebo si chcú vychutnať horské prostredie dlhšie.
Medzi najnáročnejšie voľne prístupné štíty patria Kriváň (2 495 m n. m.), Svinica (2 301 m n. m.) a Slavkovský štít (2 452 m n. m.). Ide o trasy s väčším prevýšením, exponovanými úsekmi alebo dlhším časom výstupu. Vyžadujú si pevnú obuv, dobrú kondíciu a skúsenosti s pohybom v horskom teréne. Odmenou však sú výnimočné výhľady na centrálne partie Tatier a pocit, že človek zdolal ikonické tatranské vrcholy.
Ďalšie štíty, ktoré sa rozhodne oplatí vidieť, no patria skôr medzi stredne náročné ciele, sú Východná Vysoká (2 429 m n. m.), Kôprovský štít (2 367 m n. m.) a Predné Solisko (2 117 m n. m.). Tieto túry sú vhodné aj pre turistov, ktorí hľadajú krásne panoramatické výhľady a tatranskú atmosféru. Predné Solisko ako jediný štít ostáva prístupnú aj v zime, a jeho výstup si viete uľahčiť vývozom lanovkou k Chate pod Soliskom.
"Tatry sú síce malé rozlohou, ale charakterom ide o skutočné veľhory. Ich prostredie je nádherné, no zároveň vie byť nebezpečné," dodáva Juraj Králik. Napriek tomu, že ide o turisticky značené a prístupné vrcholy, neznamená to, že sú vhodné úplne pre každého. Počasie vo Vysokých Tatrách sa mení rýchlo a aj v lete môže na hrebeňoch klesnúť teplota či objaviť sa snehové polia. "Vhodná obuv, vrstvené funkčné oblečenie, dostatok tekutín a energetických zásob sú základom úspešnej túry. Turistické paličky pomáhajú pri zostupe a dodávajú väčšiu stabilitu. A nezabúdajte ani na poistenie do hôr, aj zakopnutie a výron členka môže skončiť zásahom horských záchranárov ," zdôrazňuje Králik.
Odborník zároveň upozorňuje, že turisti by mali vždy dať vedieť blízkym, kam sa chystajú, mali by rešpektovať pravidlá TANAP-u a držať sa len značených chodníkov. Týmto spôsobom si nielen chránia vlastnú bezpečnosť, ale zároveň pomáhajú zachovať jedinečnú tatranskú prírodu. "Voľne prístupné štíty sú obrovskou príležitosťou spoznávať Vysoké Tatry bez sprievodu, no rešpekt k horám musí byť na prvom mieste. Len tak sa z túry stane zážitok a nie problém," dodáva Juraj Králik zo spoločnosti ZAJO. Ak sa chcete vyhnúť veľkému počtu turistov, treba vyraziť skoro ráno, dôležité je to aj pre bezpečnosť, keďže sa skôr stmieva.
