Pondelok 29.9.2025
Meniny má Michal, Michaela
Denník - Správy
SARIO: Česko–slovenské podnikateľské fórum 2025 sa uskutočnilo v Žiline
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Veľvyslanectvom Českej republiky v Bratislave zorganizovala kooperačné podujatie - Česko-slovenské podnikateľské fórum ...
29.9.2025 (SITA.sk) - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v spolupráci s Veľvyslanectvom Českej republiky v Bratislave zorganizovala kooperačné podujatie – Česko–slovenské podnikateľské fórum 2025, ktoré sa uskutočnilo v Žiline. Cieľom podujatia bolo podporiť obchodnú spoluprácu medzi českými a slovenskými malými a strednými podnikmi (MSP) prostredníctvom bilaterálnych rokovaní.
Fórum spoločne otvorili Rudolf Jindrák, veľvyslanec Českej republiky na Slovensku, Petr Darmovzal, obchodný radca pri Veľvyslanectve ČR na Slovensku, Pavol Vitek, predseda SOPK Žilina a Jiří Dorňák, zástupca Ministerstva průmyslu a obchodu Českej republiky.
Podujatie poskytlo priestor na nadviazanie osobných kontaktov a rozvoj obchodných vzťahov medzi zúčastnenými firmami. Hlavnými oblasťami záujmu boli strojárstvo, obranný priemysel, elektrotechnika, energetika vrátane obnoviteľných zdrojov energie, stavebníctvo, vodohospodárstvo, ekológia, drevársky a nábytkársky priemysel, potravinárstvo a informačno-komunikačné technológie.
Celkovo sa na fóre zúčastnilo 78 firiem, z toho 58 zo Slovenska a 20 z Českej republiky a ďalších krajín. Účastníci v rámci bilaterálnych B2B rokovaní absolvovali takmer 260 stretnutí, čo potvrdzuje veľký záujem o spoluprácu medzi podnikmi oboch krajín.
Generálny riaditeľ SARIO, Róbert Šimončič, k podujatiu uviedol: "Výsledok dnešného fóra potvrdzuje, že Slovensko a Česká republika majú silný potenciál na ďalšie prehlbovanie hospodárskej spolupráce. Skutočnosť, že počas jediného dňa prebehlo takmer 260 rokovaní, je jasným signálom, že firmy na oboch stranách vidia vo vzájomnom partnerstve reálne príležitosti, ktoré môžu prispieť k ich rastu aj k posilneniu konkurencieschopnosti."
Podujatie bolo financované v rámci Národného projektu Podpora internacionalizácie MSP 2, ktorý je súčasťou programu Slovensko, špecifického cieľa RSO1.3, zameraného na posilnenie udržateľného rastu a konkurencieschopnosti MSP. Spoluorganizátormi boli Ministerstvo průmyslu a obchodu Českej republiky, Krajská hospodárska komora Olomouckého kraja, Krajská hospodárska komora Moravskosliezskeho kraja, Krajská hospodárska komora Zlínskeho kraja, Regionálna hospodárska komora Brno a Slovenská obchodná a priemyselná komora – Žilinská regionálna komora.
Fórum sa ukázalo ako efektívna platforma pre slovenské a české firmy, ktoré hľadajú nové kontakty, spoločné projekty a cesty k posilneniu svojej prítomnosti na zahraničných trhoch.
Na kooperačné podujatia nadviaže Slovak Industry Vision Day 2025, ktoré sa uskutoční 20. novembra 2025 v Šamoríne. Toto etablované podujatie sa zameria na technologické inovácie a umelú inteligenciu, ktoré zásadne menia priemysel a ponúkne diskusie, prezentácie, expo i bilaterálne rokovania.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - SARIO: Česko–slovenské podnikateľské fórum 2025 sa uskutočnilo v Žiline © SITA Všetky práva vyhradené.
