Do väzenia odchádza „zametač“ Smeru, konštatovala Remišová

24.5.2022 (Webnoviny.sk) - Do väzenia odchádza bývalý špeciálny prokurátor a „zametač“ Smeru , ktorý sa spreneveril svojmu poslaniu strážcu zákona. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová takto reagovala na rozsudok nad Dušanom Kováčikom , ktorý dostal osemročný trest. Strana to uviedla vo svojom profile na sociálnej sieti.„Ficovi spojenci sa priznávajú či končia vo väzení, odsúdení nezávislými súdmi. Podozrenia z organizovanej skupiny, ktorú mal prikrývať práve Fico so svojimi najbližšími ľuďmi sa ešte pred súdy dostanú," vyhlásila Remišová. Doplnila, že odsúdenie Kováčika je symbolom, že roky nedotknuteľní predstavitelia skorumpovaného systému sa po dlhej dobe „musia obávať spravodlivosti“. Juraj Šeliga k odsúdeniu Kováčika dodal, že spravodlivému súdu nikto neujde. „Dva vysokoodborné súdy rozhodli o tom, že Kováčik je obyčajný úplatkár. Nie je to žiaden politický väzeň. Je to človek, ktorý chránil „našich ľudí“ a je členom širšej organizovanej skupiny, ktorá rozkrádala túto krajinu," skonštatoval. Pripomenul tiež, že súdy na Slovensku nie sú s nikým dohodnuté a rozhodovali nezávisle s pokojom, nie hnevom.