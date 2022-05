Po pandémii vystrelil záujem o súkromné aj obchodné lety nad úroveň roku 2019, uvádza Mastercard Economics Institute

Súkromné aj obchodné lety prekonajú predpandemickú úroveň: Počas pandémie bolo akékoľvek oživenie cestovného ruchu závislé predovšetkým od spotrebiteľského segmentu. Do konca tohtoročného apríla prekonali súkromné lety celosvetovo úroveň roku 2019 o 25 percent, keď dopyt po krátkych a stredne dlhých letoch za odpočinkom vzrástol o 25 percent, respektíve 27 percent. Záujem o obchodné lety v celosvetovom meradle prekročil predpandemickú úroveň prvýkrát v marci, v apríli potom najmä dlhé lety vykazovali dvojciferný rast. K tomu významne prispel všeobecný návrat do kancelárií.

Ťažko skúšaná doprava zažíva oživenie : Súčasná úroveň výdavkov ukazuje, že dochádza k oživeniu skupinového cestovania. Výdavky za okružné plavby sa v období medzi januárom a aprílom zvýšili o 62 percentuálnych bodov, hoci stále ešte zostávajú pod úrovňou roku 2019. Autobusová doprava sa vrátila na svoju predpandemickú úroveň a výdavky za cesty vlakom zaostávajú len o 7 percent. Cestovanie autom si zjavne zachováva svoju príťažlivosť, keď výdavky za mýto a požičovné vzrástli zhruba o 19 percent, respektíve 12 percent.

Výdavky sa presúvajú späť od vecí k zážitkom [4]: Už takmer rok turisti v destináciách míňajú viac peňazí za zážitky ako za suveníry. Výdavky za zážitky sa tak teraz pohybujú 34 percent nad úrovňou z roku 2019. Najvýraznejší rast zaznamenali bary a nočné kluby (72 percent), zábavné parky, múzeá, koncerty a ďalšie rekreačné činnosti (35 percent). Výdavky zahraničných turistov za zážitky tak v Singapure vzrástli o 60 percent a v Spojených štátoch približne o 23 percent. Vo Veľkej Británii sa v porovnaní s rokom 2019 výdavky v tejto kategórii každý mesiac tohto roku viac ako zdvojnásobili. Posledné údaje za apríl vykazujú navýšenie o 140 percent.

Uvoľňovanie protipandemických opatrení prekresľuje mapu cestovného ruchu na rok 2022: Nie je žiadnym prekvapením, že dostupnosť a jednoduchosť cestovania sú hlavnými faktormi určujúcimi záujem o konkrétne destinácie. Rok 2022 v tomto ohľade poskytuje prakticky vyrovnanú štartovaciu čiaru, snáď s výnimkou niektorých miest v Ázii a Tichomorí. Výsledkom je, že v súčasnosti sú celosvetovo najvyhľadávanejšími destináciami USA, Veľká Británia, Švajčiarsko, Španielsko a Holandsko.[5]



2022: desať najvyhľadávanejších destinácií v medzinárodnom cestovnom ruchu:







1

USA





2

Veľká Británia





3

Švajčiarsko





4

Španielsko





5

Holandsko





6

Mexiko





7

Taliansko





8

Nemecko





9

Francúzsko





10

Kanada







Komplexná podpora turistom aj celému sektoru cestovného ruchu

O inštitúte Mastercard Economics Institute

Mastercard Economics Institute bol založený v roku 2020. Jeho poslaním je na základe jedinečných a pribežne aktualizovaných ekonomických rozborov a meraní poskytovať lídrom súkromného aj verejného sektora informácie potrebné na kvalitné rozhodovanie a dosahovanie lepších výsledkov. ​

O spoločnosti Mastercard

Mastercard je technologická spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou v oblasti sprostredkovania platieb. Zaisťovaním bezpečných, jednoduchých, chytrých a ľahko dostupných platobných transakcií Mastercard podporuje a prepája inkluzívnu digitálnu ekonomiku prospešnú všetkým, kdekoľvek na svete. Inovácie a riešenia využívajúce zabezpečené dáta a siete, partnerstvá a energie spoločnosti Mastercard pomáhajú jednotlivcom, finančným inštitúciám, vládam i firmám napĺňať bez zvyšku ich potenciál. Firemná kultúra spoločnosti a všetko, čo Mastercard robí vo vnútri a navonok, sa riadi firemným kvocientom slušnosti. So spoločnosťou Mastercard je možné sa spojiť vo viac ako 210 krajinách a oblastiach. Mastercard vytvára udržateľný svet, v ktorom sa všetkým ponúkajú možnosti na nezaplatenie.

24.5.2022 (Webnoviny.sk) - Medzi najnavštevovanejšie krajiny patria USA, Veľká Británia, Švajčiarsko, Španielsko a Holandsko. Na predpandemickú úroveň sa s rušením opatrení v roku 2022 vracajú aj výdavky za okružné plavby alebo autobusovú a vlakovú dopravuVýznamným zistením štúdie je, že pokiaľ sa udrží súčasný trend záujmu o individuálnu leteckú dopravu, presiahne v roku 2022 celosvetovo počet cestujúcich hodnotu z minulého roku odhadom o 1,5 miliardy pasažierov. Štúdia inštitútu sa na základe unikátnej analýzy verejne dostupných dát o cestovnom ruchu[2] v kombinácii s agregovanými a anonymizovanými údajmi z platebnej siete spoločnosti Mastercard[3] podrobne zaoberá jednotlivými základnými súčasťami cestovania.