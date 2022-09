Do vojny na Ukrajine sú nútení ísť už aj hráči z KHL. Povolávajú každého, ku komu sa dostanú, tvrdí kustód Červenej hviezdy

Je im úplne jedno

27.9.2022 (Webnoviny.sk) - Počas minulého týždňa v Rusku vyhlásili čiastočnú mobilizáciu, no športovci s predchádzajúcimi vojenskými skúsenosťami sa mali na rad dostať až v posledných vlnách.Podľa kustóda Antona Tiškina z klubu KHL Červená hviezda Kchun-lun , ktorý aktuálne sídli na moskovskom predmestí Mytišči, to tak nie je a povolávacie rozkazy dostávajú už aj hráči a pracovníci klubov nadnárodnej hokejovej súťaže. Upozornil na to český web iDnes.cz."Bohužiaľ, situácia sa naozaj zhoršila. Tí, ktorí nechcú ísť do vojny, končia vo väzení," uviedol Tiškin na sociálnej sieti LinkedIn a vyjadrenie vlády o tom, že narukuje približne 300-tisíc osôb, označil ako lož."Povolávajú každého, ku komu sa dostanú," napísal. Prezradil tiež, že povolávací rozkaz už dostalo niekoľko hráčov KHL či lekár tímu Avangard Omsk . "Je im to úplne jedno, chcú iba krv," uviedol.Mobilizácia sa medzi športovcami mala týkať najmä osôb z klubu CSKA Moskva, ktorý má dlhé dekády napojenie na armádu."Prídu na rad, ale až v posledných vlnách. Pokiaľ sa športovci radia medzi vojakov alebo dôstojníkov v zálohe a majú menej ako 35 rokov, môžu byť povolaní. Ani zmluvy s profesionálnymi klubmi tomu nezabránia," referovali Rusi počas minulého týždňa. Uvedené sa však malo týkať prioritne mužov, ktorí majú skúsenosti s bojom.Spomenutý Tiškin uviedol, že sa vo vojenskom konflikte na Ukrajine nemieni zúčastniť a vyjadril obavu o svoju rodinu."Mam troch malých synov. Bojím sa, že namiesto toho, aby som poctivo pracoval a zarábal pre nich peniaze, pôjdem do väzenia. Som pripravený pracovať za akékoľvek peniaze a na akejkoľvek pozícii. Musím ich však odtiaľ dostať, kým ešte môžem," doplnil.