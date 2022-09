Generálna sekretárka Ruského olympijského výboru odišla z krajiny, Davydovová sa vraj už nevráti

Päť zlatých medailí z olympiád

Povolávacie rozkazy pre športovcov

27.9.2022 (Webnoviny.sk) - V minulosti päťnásobná olympijská šampiónka v synchronizovanom plávaní (teraz umelecké plávanie, pozn.) a aktuálne generálna sekretárka Ruského olympijského výboru (ROV) Anastasia Davydovová údajne náhle opustila Rusko a už sa do krajiny neplánuje vrátiť. Informoval o tom web insidethegames.biz s odvolaním sa na ruskú štátnu tlačovú agentúru Tass.Davydovová mala opustiť Ruskú federáciu ako dôsledok rozhodnutia ministerstva športu pozastaviť výcvikové tábory v zahraničí pre väčšinu športovcov.To prišlo bezprostredne po vyhlásení čiastočnej mobilizácie v krajine s cieľom získať posily pre vojenský konflikt na území Ukrajiny. Ten ešte vo februári rozpútali Rusi s pomocou Bielorusov.Davydovová mala pracovníkom sekcie umeleckého plávania oznámiť, že sa do Ruska už nechce vrátiť. Podľa ROV niekdajšia športovkyňa oficiálne nerezignovala na svoju pozíciu vo výbore, ktorú získala po úspešnej športovej kariére.Anastasia Davydovová získala päť zlatých olympijských medailí v Aténach 2004, Pekingu 2008 a Londýne 2012. Úspešnejšia v tomto smere je iba jej krajanka Svetlana Romašinová, ktorá získala sedem zlatých olympijských medailí.Prezident ROV Stanislav Pozdňakov je oddaný zástanca vojny na Ukrajine a minulý týždeň vyhlásil, že pre športovcov by malo byť cťou bojovať za Rusko vo vojne na území Ukrajiny.Ruský prezident Vladimir Putin pred necelým týždňom oznámil čiastočnú mobilizáciu, krajinu odvtedy opustili stovky tisíc obyvateľov.Povolávacie rozkazy dostali aj športovci, ktorí podľa vyhlásenia vlády mali prísť na rad až v posledných vlnách.Aj keď Rusi spomenutý zákaz organizácie zahraničných výcvikových táborov pre športovcov zdôvodnili šetrením financií, pravdepodobne tým chcú zabrániť, aby športovci účasť na takých akciách nezneužili na emigráciu.