Do volieb v Bielorusku podľa Lukašenka zasahuje Rusko aj Poľsko, chce sa o tom porozprávať s Putinom

Rusko obvinenia odmieta

Voľbám predchádzajú nepokoje a protesty

25.6.2020 (Webnoviny.sk) - Do prezidentských volieb v Bielorusku podľa tamojšieho prezidenta Alexandra Lukašenka zasahujú neidentifikované sily z Ruska a Poľska. Bieloruský líder vo štvrtok na stretnutí s diplomatmi vyhlásil, že "bábkari" z oboch krajín stoja za kampaňami, ktoré vo voľbách idú proti nemu.Ako tiež povedal, súčasťou zasahovania sú aj "strašné" falošné správy o ňom a jeho rodine, pričom sú na to využívané najsofistikovanejšie technológie. Lukašenko sa podľa svojich slov čoskoro o tom plánuje pozhovárať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov obvinenia bieloruského prezidenta zamietol s tým, že Rusko "nikdy nezasahovalo, nezasahuje a neplánuje zasahovať" do volieb druhých krajín. Minsk by mal k takýmto tvrdeniam podľa neho predložiť "argumenty".Prezidentské voľby, v ktorých sa bude Lukašenko uchádzať o šieste funkčné obdobie, by sa mali uskutočniť 9. augusta.S ich príchodom však bieloruské úrady posilnili svoje úsilie rozvrátiť opozíciu, pričom počas masových protestov po celej krajine zadržali 360 opozičných aktivistov.Úrady zadržali napríklad aj populárneho blogera Siarheja Cichanovského, ktorý zbieral podpisy pre nomináciu na kandidatúru jeho manželky, a minulý týždeň aj potenciálneho kandidáta a najsilnejšieho Lukašenkovho konkurenta Viktora Babaryka.Lukašenko vládne v bývalej sovietskej republike tvrdou rukou od roku 1994. Sovietsky štýl kontroly si udržiava nad opozíciou, médiami i ekonomikou.