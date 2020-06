Smartfóny porazili digitálne fotoaparáty, Olympus definitívne prestáva s ich výrobou

Trh pohltili smartfóny

Problémy spoločnosti Olympus

25.6.2020 (Webnoviny.sk) - Japonská firma Olympus prestane vyrábať fotoaparáty a po 84 rokoch predá túto divíziu značky. Zástupcovia spoločnosti vyhlásili, že aj napriek veľkým snahám "extrémne krutý trh s digitálnymi fotoaparátmi" už nie je výhodný.Dôvodom sú najmä smartfóny, ktoré zmenšili trh so samostatnými fotoaparátmi.Olympus vyrobil prvý fotoaparát v roku 1936, pričom vtedy stál viac ako mesačnú výplatu v Japonsku. Počas ďalších desaťročí sa zo značky stala jedna z top firiem na trhu."Trh veľmi, veľmi rýchlo pohltili smartfóny, v podstate prestal existovať," povedal Nigel Atherton z časopisu Amateur Photographer.Trh so samostatnými fotoaparátmi dramaticky klesol. Medzi rokmi 2010 a 2018 až o 84 %."Olympus považujem za veľmi frustrovanú spoločnosť. Počas niekoľkých uplynulých rokov robili zlé rozhodnutia a išli do slepej uličky," vyjadril sa Atherton a ako príklad uviedol nedostatočný pokrok v oblasti videa.Firmu takisto v roku 2011 zasiahol veľký finančný škandál, do ktorého boli zapojení jej vedúci predstavitelia.