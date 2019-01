Do záhrad rodinných domov v Sobranciach pribudne 1250 kompostérov

Kompostér, ilustračná snímka. Foto: www.metallmoebel24.de Foto: www.metallmoebel24.de

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sobrance 29. januára (TASR) – Sobranská samospráva bola úspešná pri získaní financií na projekt, ktorý sa týka biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO). Do záhrad rodinných domov v meste poputuje takmer 1250 kompostérov.Cieľom projektu, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou, je zvýšiť mieru zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu, a tiež podpora predchádzania jeho vzniku.informoval TASR Jozef Rajzák z oddelenia miestneho rozvoja, výstavby, územného plánovania, stavebného poriadku a životného prostredia Mestského úradu Sobrance. Spoluúčasť mesta z tejto sumy tvorí päť percent, zvyšok predstavuje nenávratný finančný príspevok (NFP).Mesto podľa jeho slov presne špecifikovalo, o koľko domácností v rámci rodinných domov v katastri Sobraniec ide. Realizovalo v tejto súvislosti aj komplexný monitoring.spomenul s tým, že navrhnuté sú v rámci projektu rôzne veľkosti kompostérov, a to od 280- až po 1100-litrové.V rámci elektronického verejného obstarávania bol podľa Rajzáka už aj vybraný dodávateľ. Je ním vranovská firma Europe Media House.ozrejmil. Týmito nádobami tak podľa neho vyriešia, čo sa týka BRKO, jednu časť mesta.V pláne majú aj vybudovanie kompostoviska a zberného dvora na vlastných pozemkoch na okraji mesta, čím by vyriešili aj obyvateľov žijúcich napríklad v bytových domoch. Pripravenú majú aj projektovú dokumentáciu.skonštatoval. Mesto sa chce v tejto súvislosti uchádzať opätovne aj o NFP.