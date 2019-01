Štefanec: Premiér SR už viac nemôže ignorovať malých farmárov

Ivan Štefanec, archívna snímka. Foto: TASR Andrej Galica Foto: TASR Andrej Galica

Brusel 29. januára (TASR) - Poslanci z Výboru Európskeho parlamentu (EP) pre kontrolu rozpočtu (CONT) v utorok na svojom zasadnutí v Bruseli skonštatovali nezáujem slovenskej vlády o riešenie problémov a zarážajúci nepomer medzi dotáciami pre veľké farmy a malých poľnohospodárov. Uviedol to pre TASR slovenský europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH).Výbor CONT v utorok doobeda schválil správu misie členov tohto výboru, ktorá vlani v decembri na Slovensku skúmala situáciu malých farmárov po upozorneniach, že sú vystavovaní diskriminácii, krádežiam pôdy a násiliu.Štefanec upozornil, že parlamentný výbor už posunul niektoré prípady na vyšetrenie Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), a privítal, že europarlament je v ochrane slovenských farmárov aktívny. V tejto súvislosti opätovne vyzval predsedu vlády SR Petra Pellegriniho, aby sa stretol so zástupcami slovenských farmárov a začal situáciu v slovenskom poľnohospodárstve aktívne riešiť.upozornil Štefanec. Zdôraznil, že ide o európske peniaze, ktoré neputujú tam, kde by mali, a ich toky má výbor CONT za povinnosť skúmať.Podľa jeho slov to, že sú tieto kontrolné aktivity Európskeho parlamentu dôležité a prinášajú výsledky, dokazuje aj fakt, že krátko po decembrovej návšteve europoslancov bola zverejnená informácia, že bývalá poslankyňa Smeru-SD Ľubica Rošková je obvinená zo subvenčných podvodov.opísal situáciu Štefanec. Podľa neho orgány pod vedením Smeru-SD a SNSveľké podniky pred lokálnymi farmármi.odkázal Štefanec.Europoslanec zároveň upozornil, že vlani v decembri to bola už tretia misia EP, ktorá upozornila na tie isté nedostatky - na to, že na Slovensku neprebehlo spravodlivé sceľovanie pôdy, čo napomáha rôznym podvodom a špekuláciám, že neexistuje transparentný register nájomných zmlúv a že prideľovanie dotácií je neprehľadné.uviedol Štefanec.(spravodajca TASR Jaromír Novak)