Do zápasov v NHL zasiahli Jaroš a Jurčo, ich tímy však prehrali. Tatar stále chýba Montrealu (video)

Jets ťahajú negatívnu šnúru

Arizona je v hre o play-off

Grubauer so šiestou nulou v sezóne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.5.2021 (Webnoviny.sk) - Do piatkového programu zápasov zámorskej hokejovej NHL zasiahli dvaja slovenskí hokejisti, ani jeden z nich však nebodoval a ich kluby na ľade súpera prehrali zhodne 0:3. Týka sa to obrancu Christiána Jaroša a útočníka Tomáša Jurča Jurčov tím Vegas Golden Knights v piatok nepochodil v Arizone a podľahol Coyotes 0:3, prišiel tak o sériu desiatich triumfov za sebou. Napriek tomu je lídrom tabuľky Západnej divízie a istý čas už má istotu postupu do play-off. San Jose beka Jaroša vonku podľahlo Coloradu Avalanche 0:3 a do vyraďovacej časti pravdepodobne nepostúpi, keďže v rovnakej divízii stráca zo 6. miesta na štvrté St. Louis sedem bodov.Vo farbách tímu Montreal Canadiens opäť absentoval útočník Tomáš Tatar , ktorý má zdravotné problémy v dolnej časti tela.Habs na domácom ľade zdolali Winnipeg Jets 5:3 a priblížili si prienik do play-off, o miestenku v bojoch o Stanleyho pohár však ešte musia bojovať s konkurenciou. Jets aktuálne ťahajú nelichotivú šnúru šiestich prehier."Všetci si uvedomujeme, že zápasy v závere základnej časti sú mimoriadne dôležité," komentoval na oficiálnom webe súťaže autor dvoch domácich gólov a jednej asistencie Nick Suzuki a doplnil: "Síce nám teraz chýba niekoľko dôležitých hráčov, ale ďalší sú tu pripravení ich zastúpiť."Arizonu k triumfu nad Vegas potiahol brankár Adin Hill , ktorý zneškodnil všetkých 25 striel hostí a dosiahol tretie čisté konto v kariére.V zdolanom tíme Jurčo odohral 9:33 min a okrem jednej mínusky si pripísal jednu strelu na bránku, bol to pre neho siedmy štart v NHL v tomto ročníku."Dôležité bolo, že sme hrali disciplinovane a súpera držali ďaleko od našej bránky. Hrali sme jednoducho, teda presne tak, ako bolo potrebné. Bola radosť to sledovať," komentoval po súboji gólman Hill."Kojoti" sú stále v hre o postup do play-off, na vyraďovaciu časť aktuálne strácajú tri body.Hlavným ašpirantom na poslednú voľnú miestenku do play-off sú hráči St. Louis, ktorí v porovnaní s Arizonou odohrali o tri stretnutia menej.Na Blues by sa radi dosiahli aj hokejisti San Jose Sharks, ale prehra 0:3 v Colorado im skrížila plány. Jaroš v tomto súboji absolvoval v zdolanom mužstve 10:13 min a pripísal si jednu strelu na bránku, bol to pre neho piaty štart v NHL v tejto sezóne.Jeho pokus a celkovo 21 pokusov hostí však zneškodnil gólman Philipp Grubauer, pre ktorého to bolo už šieste čisté konto v tejto sezóne a sedemnáste v kariére.V zostávajúcom súboji piatkového programu Anaheim doma podľahol Los Angeles 1:2, o všetkom rozhodol 56 sekúnd pred treťou sirénou Anže Kopitar. Ducks aj Kings sa v tejto sezóne v play-off pravdepodobne nepredstavia.