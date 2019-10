Do záveru kampane pred komunálnymi voľbami sa zapojí aj Orbán

Maďarský premiér Viktor Orbán, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 8. októbra (TASR) - Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán pricestoval v utorok do Miškovca v závere kampane pred nedeľňajšími komunálnymi voľbami. Podľa premiérovho príspevku na Facebooku tam chce podporiť kandidáta vládnej strany Fidesz na post primátora Miškovca Zoltána Alakszaiho.Premiérov hovorca Bertalan Havasi podľa internetového vydania týždenníka Heti Világgazdaság (HVG) ešte v auguste avizoval, že Orbán sa zapojí do predvolebnej kampane Fideszu.Podľa HVG je práve Miškovec jedným z mála miest, kde môže vyhrať opozícia. Doterajší primátor Ákos Kriza pre chorobu už nekandiduje a opozícia, na rozdiel od iných miest, jednotne podporuje kandidáta Pála Veresa - riaditeľa školy.Orbán sa do predvolebnej kampane zapája až v jej závere. Podľa informácií HVG ešte navštívi aj mesto Eger a veľa času mu nezostane, pretože v piatok sa v Paríži stretne s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom.Voľby starostov, primátorov a poslancov miestnych i národnostných samospráv sa budú konať v nedeľu 13. októbra.