M. Krajčí: Revízie úhrad liekov sa nemôžu robiť systémom tabuliek

Na archívnej snímke Marek Krajčí. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. októbra (TASR) – Pokus ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (nominantka Smeru-SD) usporiť peniaze v zdravotníctve považuje člen výboru pre zdravotníctvo Marek Krajčí (OĽaNO) za legitímny, no za žiadnych okolností by sa nemal realizovať spôsobom, aký nastal pri revízii úhrad liekov. Povedal to na tlačovom brífingu v utorok.komentoval opozičný poslanec. Podľa jeho slov je pri riešení revízií potrebné spolupracovať s odborníkom na danú oblasť, ktorý reálne poukáže na výšku doplatkov pri konkrétnych liekoch.Poslanec poukázal aj na to, že slovenskí pacienti si platiaza zdravotnú starostlivosť takmer každé piate euro. Podotkol, že väčšinou ide o doplatky za lieky.tvrdí. Na Slovensku je to 18 percent. Krajčí zdôrazňuje, že po poslednej revízii toto číslo ešte stúpne.komentoval Krajčí tvrdenia ministerstva, že Kalavská koná. Pýta sa, prečo si ministerstvo berie pacientov za rukojemníkov pri tých revíziách, ktoré teraz robí.vysvetlil. Farmafirmy však podľa jeho názoru neskompenzovali cenu na úroveň s ohľadom na pacienta. Cena liekov má stúpnuť u 903 liekov.Podľa Krajčího teraz veľmi záleží na tom, ako sa k možným doplatkom postavia práve farmafirmy. Problém vidí aj v tom, že niektoré veľkosti balení zameniteľné nie sú.Na rovnaký problém v utorok poukázala aj Asociácia na ochranu práv pacienta (AOPP). Nová revízia úhrad liekov podľa ich názoru zhorší ich dostupnosť. Dotknúť by sa mala najmä onkologických, neurologických, psychiatrických či diabetických pacientov. Prvé zmeny by mali byť citeľné už v októbri. Situácia by sa navyše mala zhoršiť od januára budúceho roka.