Doba kešu končí, pohoďáci zaplatili kartou 40-tisíc krát

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. júla (OTS) -povedala Dáša Juríková, riaditeľka stratégie a rozvoja značky Slovenskej sporiteľne.Jeden z bankomatov bol prerobený aj na tzv. „behomat“, ľudia si pri výbere mohli zabehať na bežiacom páse. Výber hotovosti sa im teda zámerne trochu „skomplikoval“ a platba kartou bola jednoduchšia. Slovenskej sporiteľni sa na Pohode podarilo „reinventnúť“ aj platenie a viac ako 60 % prevádzok bolo vybavených platobnými terminálmi.dopĺňa Juríková.Tohtoročnou novinkou bol „Reinvent koncept“, vďaka ktorému Slovenská sporiteľňa nie len „reinventla“ platenie na festivale, ale aj svoju chill out zónu, kde starým, nevyužitým a nepotrebným veciam vdýchla nový život. Vďaka tomu festival spestrili umelecké inštalácie, atrakcie a funkčné dekorácie. Z najzaujímavejších atrakcií v Reinvent zóne Slovenskej sporiteľne treba spomenúť 360° ping-pong, netradičné ruské kolky či strom z vodoinštalačného potrubia. Návštevníci mali možnosť vidieť aj opätovné využitie starého kajaku, člna či trabanta, a to na spôsoby, ktoré by nečakali. Pre tých, ktorí mali chuť byť tvoriví, čakala v zóne výroba funkčných tašiek zo starých tričiek. Slovenská sporiteľňa nezabudla ani na vytvorenie zatienených oddychových zón pre návštevníkov festivalu. Konštrukcia zóny sa nad Pohodou týčil až do výšky 18 metrov.Už po druhý rok sa uskutočnil aj „Pohodový beh“, počas ktorého si mohli prví traja v kategórii muži a ženy vybehať lístky na budúcoročný festival. Trať viedla okolo hlavného festivalového ostrovčeka, približne 2,5 kilometra.našli návštevníci aj tento rok výborný tanečný line-up interpretov elektronickej hudby. Práve vďaka atraktívnej hudobnej produkcii je Aréna Slovenskej sporiteľne právom považovaná za najlepší tanečný parket festivalu.