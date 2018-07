M.Ivan: Minister Érsek by mal zvýšiť financie v rozpočte na opravy

Ilustračný snímok. Foto: TASR/Branislav Caban Foto: TASR/Branislav Caban

Bratislava 10. júla (TASR) – Šéf rezortu dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) by mal pri rokovaniach s Ministerstvom financií SR o rozpočte na rok 2019 presadiť v rezorte zvýšenie rozpočtu na opravu ciest 1. triedy a mostov na nich na najmenej 200 miliónov eur. Povedal to v utorok tímlíder opozičnej strany SaS pre dopravu a parlamentný poslanec Miroslav Ivan s tým, že v roku 2018 bolo na ich opravu v rozpočte 50 miliónov eur.Dodal, že podľa prieskumu Svetového ekonomického fóra z roku 2018 je Slovensko v kvalite cestnej infraštruktúry na 73. mieste. Podľa neho samotný rezort vo vnútornom materiáli vyčíslil skrytý dlh na cestách 1. triedy v rámci Slovenskej správy ciest (SSC) vo výške 160 miliónov eur. V prípade opráv mostov v správe SSC na sieti ciest 1. triedy je skrytý dlh 460 miliónov eur. V roku 2018 plánuje SSC opraviť 6 mostov z 15 v havarijnom stave, spresnil. Na opravu 15 mostov v havarijnom stave by stačilo 8 miliónov eur.Nákladná doprava sa potom presúva na cesty 2. a 3. triedy v obciach a na mosty na nich, ktoré na to neboli dimenzované, priblížil Ivan.Predseda strany Richard Sulík v tejto súvislosti uviedol, že minister by mal skontrolovať SSC a stav ciest 1. triedy.konštatoval predseda SaS s tým, že štát sa má starať aj o verejné statky, ako sú mosty.K téme skrytého dlhu v súvislosti s uvedenými opravami mostov vo výške 460 miliónov eur povedal, že je to suma porovnateľná s výdavkami na priemerný sociálny balíček od expremiéra Roberta Fica.