Doba nadhodnotených IT projektov je podľa Remišovej preč, upratovanie prinieslo úsporu 72 miliónov eur

Kybernetický projekt už rieši polícia

Ušetrili už milióny eur

27.9.2021 (Webnoviny.sk) -v štátnom IT prináša prvé reálne výsledky. Ako na tlačovej besede informovala ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová , len za jediný rok sa im podarilo ušetriť 72 mil. eur. Úsporu pritom podľa nej nedosiahli rušením projektov, ale ich novým nastavením, zefektívnením, sprofesionalizovaním riadenia a najmä bezkorupčným nastavením.„Doba netransparentnosti a nadhodnotených IT projektov a peňazí v škatuliach od šampanského sa definitívne skončila a je preč," zhodnotila vicepremiérka.Opätovne zopakovala, že v minulosti bolo štátne IT synonymom korupcie, neefektívnosti, netransparentnosti a nekompetentnosti. Projekty sa šili na mieru a mnohé našli priamo na pôde ministerstva.Poukázala na obrovský kybernetický projekt za 55 mil. eur, na ktorý sa zameral aj Najvyšší kontrolnú úrad. Jeho zistenia Remišová označila za šokujúce a aktuálne ich už rieši polícia. Napríklad za likvidáciu obalu z káblika si dodávateľ fakturoval 82 eur eur a za likvidácia obalu na monitor 420 eur.Čo sa týka samotných úspor, podarilo sa zrušiť obstaranie datacentra v celkovej výške 39,2 mil. eur, vďaka presunu dátového centra NASES do štátnych priestorov SPP sa podarilo ušetriť ďalších 5 mil. eur. Úspory sa dosiahli aj vďaka vyrokovaniu nových podmienok s dodávateľmi služieb.„Len na jedinom dodávateľovi, ktorý dodáva tri projekty, sme ušetrili náklady 15 percent, teda asi 4 mil. eur," priblížila vicepremiérka. Vďaka kontrole IT výdavkov pre všetky ostatné rezorty a na základe optimalizácie ich požiadaviek sa zase ušetrilo 16 mil. eur.