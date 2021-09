Testovali sme mobilné aplikácie zdravotných poisťovní. Je lepšia VŠZP, Union či Dôvera?

kiuub

Dôvera je vnímaná ako najinovatívnejšia

Výsledky nezávislého testovania mobilných aplikácií

Metodika testovania mobilných aplikácií – 4 testované parametre, 9 funkcionalít

Stiahnuť si aplikáciu do svojho mobilného telefónu

Prihlásiť a zaregistrovať sa do aplikácie

Preukázať sa preukazom poistenca

Preukázať sa covid passom

Skontrolovať svoje nedoplatky a zaplatiť ich

Vyhľadať najbližšieho lekára, svojho lekára alebo lekáreň

Nájsť recept

Nájsť benefit a uplatniť si ho

Skontrolovať svoje osobné údaje a zmeniť si heslo



27.9.2021 (Webnoviny.sk) -Inovácie a technologické novinky v ponuke zdravotných poisťovní sú čoraz dôležitejšie pre ich poistencov, ktorí očakávajú jednoduchú komunikáciu, rýchle a efektívne riešenia svojich problémov. Poistenci v spomínanom prieskume vnímajú ako najinovatívnejšiu poisťovňu Dôvera (6,6 bodu z 10), nasledovala štátna VŠZP (5,9 z 10) a najmenej inovácií vnímajú poistenci u Unionu (5,7 z 10).Jedným z inovatívnych technologických prostriedkov, ako komunikovať so zdravotnou poisťovňou, je aj mobilná aplikácia. Ponúkajú ju svojim poistencom všetky 3 zdravotné poisťovne. Mobilné aplikácie sa mierne líšia v obsahu a vo funkciách. Zároveň sú rozdiely aj v úrovni tzv. User Experience, resp. používateľskej skúsenosti.Nezávislý porovnávačsa preto v spolupráci s inovátormi spoločnostipozrel bližšie na aplikácie zdravotných poisťovní a porovnal ich úroveň z hľadiska zákazníckej skúsenosti. Zákaznícky test dopadol najlepšie pre mobilnú aplikáciu, ktorá získalaz celkového počtu 111.Ďalšou v poradí bola mobilná aplikácia zdravotnej poisťovnezo 111) a na poslednom mieste skončilazo 111).V teste zákazníckej skúsenosti nezávislá agentúratestovala 9 najčastejšie používaných funkcionalít mobilných aplikácií, a to v 4 parametroch. Bodmi boli hodnotené užitočnosť, prehľadnosť, dĺžka procesu a responzivita pri nasledujúcich úkonoch, ktoré používatelia bežne prostredníctvom mobilnej aplikácie realizujú:Mobilná aplikácia Dôvery získala najvyššie hodnotenia vo väčšine parametrov. Jej najsilnejšími stránkami sú prehľadnosť, čitateľnosť, krátky proces, ktorým sa poistenec dostane k výsledku, či dobrá reakcia pri zadávaní jednotlivých úloh.Aplikácia zdravotnej poisťovne UNION bola najlepšie hodnotená v oblasti užitočnosti, no jej responzivita, t. j. rýchlosť reakcie pri zadávaní jednotlivých úloh, bola mínusom, ktorý výrazne ovplyvňuje užívateľskú skúsenosť aj ochotu používať aplikáciu.Pri mobilnej aplikácii VŠZP sú hlavnými nedostatkami prehľadnosť, zrozumiteľnosť, nepoužívanie grafických prvkov, ktoré uľahčujú používateľovi orientáciu v aplikácii. Z informačného hľadiska je pomerne dobre nastavená, no cesta k informáciám je zložitá a pre užívateľa menej komfortná.Zdravotnú poisťovňu môžu poistenci zmeniť len do 30. 9. 2021. Poistencom novej poisťovne sa stanú od 1. 1. 2022. Všetky tri zdravotné poisťovne ponúkajú možnosť prepoistenia priamo na svojich webstránkach, telefonicky alebo v pobočkách. Portálprináša poistencom ako pomôcku pre správne rozhodnutie, objektívne a nezávislé porovnanie benefitov zdravotných poisťovní.Informačný servis