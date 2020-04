Dobrá správa pre každého: Hraj s Niké o 10 000 €

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.4.2020 (Webnoviny.sk) - Mnohí v dnešnej dobe hľadajú príležitosti ako sa aspoň trochu odreagovať a popritom niečo vyhrať. Máme pre teba dobrú správu. V Niké sa zabavíš a ešte ťa aj odmeníme. Hraj s Niké a vyhraj podiel z celkovej odmeny 10 000 €!Je to pritom jednoduché. Stačí si každý deň počas trvania akcie, to znamená od dnes do nedele 3. mája, podať akýkoľvek tiket bez obmedzenia, alebo zatočiť si iba jednu hru vo Svete hier a si v hre o skvelých 10 000 €.Ak si fanúšikom tipovania, máme pre teba hneď niekoľko príležitosti a to i napriek tomu, že väčšina športových súťaží má prestávku. My v Niké sa neustále snažíme rozširovať kurzovú ponuku o nové možnosti. Okrem futbalových líg v Bielorusku, kde športový život pokračuje bez obmedzenia, sú veľmi populárne v tejto dobe e-športy, súťažné hranie počítačových hier. Hrá sa kopec stolnotenisových konfrontácií, čoraz populárnejšie sú aj SRL – simulované zápasy TOP futbalových líg na základe bohatej zbierky štatistík známeho poskytovateľa dát Betradaru, do ktorej je zahrnutá aj forma pred vypuknutím pandémie.Alebo vyskúšaj náš nový herný portál Svet hier . Je v ňom 30 atraktívnych hier graficky perfektne spracovaných. Zahraj si populárny Blackjack, či ruletu, alebo vyskúšaj šťastie v hrách ako Blue Diamond, Ninja Ways, či Esqueleto Mariachi.Nezabudni. Podaj si tiket, alebo si zahraj akúkoľvek hru vo Svete hier, vydrž 7 dní a odmena z celkovej sumy 10 000 eur je tvoja. Viac sa dozvieš TU! Informačný servis