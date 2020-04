Matovič prosí sulíkovcov, aby nerobili podrazy a konanie viacerých poslancov označil za úlety

27.4.2020 - Premiér Igor Matovič (OĽaNO) vyzýva koaličnú stranu Sloboda a Solidarita (SaS), aby nerobila „podrazy“. Napísal to na sociálnej sieti. Vo svojom príspevku sa taktiež poďakoval ministrom a poslancom z hnutia Sme rodina, ktorí sa podľa neho správajú voči ostatným partnerom kolegiálne a dokážu sa postaviť aj za nepopulárne rozhodnutia. Matovič zároveň označil konanie viacerých členov SaS za „úlety“.

Korunovaný úlet

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Sabotovanie berie energiu a čas

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

„Dostali sme spoločne poverenie od ľudí, Slovensko zmeniť na krajinu, kde sa bude dobre pracovať, podnikať a žiť - ako ste na bilbordoch hlásali. Skúsme sa preto sústrediť na plnenie sľubov a nerobme si podrazy,“ napísal vo svojom profile na sociálnej sieti Matovič.Pripomenul taktiež, že hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) si spoločne so SaS za posledných desať rokov „veľa preskákali“.„Vypisovať výzvy vlastnej vláde a zároveň byť v nej štátny tajomník, je úlet. Huckať ľudí do protestov voči rozhodnutiu, s ktorým súhlasili ministri vlastnej strany, je rovnako úlet. Spochybňovať rozhodnutie ústredného krízového štábu, odkiaľ som s predstihom odišiel a nevyužil som tak možnosť tomu zabrániť, je úlet korunovaný,“ zdôraznil premiér.Premiér vyzýva na zodpovednosť. Podľa neho má súčasná vláda „unikátnu“ príležitosť splniť sľuby strán, ktoré ju tvoria. Myslí si, že sabotovanie krokov vlády zbytočne berie jej predstaviteľom energiu a čas.„Viem, že je to lákavé, si buchnúť - a verte, že ten pocit poznám, (...) dnes sme však spoločne v inej situácii. Musíme držať spolu, lebo mafia sa len a len teší, ak to nerobíme a vidia tie podrazy,“ zdôraznil. Premiér tvrdí, že sa pokúšal dosiahnuť zmenu prístupu SaS opakovane, a to či už osobným dohovorením alebo prosbou.Podľa predsedu vlády nenastal od volieb deň, kedy by niekto z SaS necítil nutkanie „kopnúť si“ do vlastnej vlády v snahe zapáčiť sa. On sám ale verí, že sa takéhoto dňa dožije. „Chcem zároveň jedným dychom vyjadriť vďaku ministrom a poslancom zo Sme rodina, ktorí sa od začiatku správajú voči ostatným veľmi kolegiálne, dokážu sa postaviť aj za nepopulárne rozhodnutia a ani náznakom sa nesnažia populisticky robiť politiku na úkor celku, či svojich partnerov,“ uzavrel.Agentúra SITA požiadala stranu SaS o stanovisko.