Dobrá správa pre podnikateľov, finančná správa im uľahčí vyhľadávanie v zoznamoch bankových účtov

Pomoc pre tvorcov ekonomických softvérov

Predchádzanie daňovým rizikám

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.12.2021 (Webnoviny.sk) - Finančná správa chce podnikateľom uľahčiť vyhľadávanie v informačných zoznamoch týkajúcich sa nahlásených bankových účtov. Po novom budú tieto údaje dostupné cez tzv. API rozhranie, ktorého produkčnú verziu spolu s testovacími vzorkami údajov bankových účtov finančná správa sprístupnila na svojom transparentnom OpenData portáli.Cieľom je pomôcť tvorcom ekonomických softvérov a klientom zjednodušiť často prácne vyhľadávanie v rozsiahlych „excelovských“ zoznamoch. V tlačovej správe to uviedla hovorkyňa finančnej správy Martina Rybanská.„Finančná správa chce prvýkrát takýmto inovatívnym spôsobom pomôcť tvorcom ekonomických softvérov, ako aj väčším spoločnostiam, aby sa pripravili na zmeny, ktoré nastanú od 1. januára budúceho roka v súvislosti so zverejňovaním bankových účtov platiteľov DPH," uviedla hovorkyňa.Naprogramovaním API do ekonomických softvérov získajú používatelia prístup k jednotlivým údajom zo zoznamov bez toho, aby si denne museli sťahovať celý jeho obsah a strácali tak čas prácnym vyhľadávaním v nich.Podnikatelia si budú môcť dáta v nových online informačných zoznamoch na portáli finančnej správy pozrieť až po zadaní úplnej hodnoty IČ DPH do filtra. Zobrazia sa tak len údaje daného informačného zoznamu, zodpovedajúce zadanej hodnote IČ DPH.Náhľad na celý zoznam bude možný len prostredníctvom exportov z online informačných zoznamov, ktoré budú denne vytvárané a publikované na portáli finančnej správy.„Aj v tomto smere však finančná správa pristúpila k bezpečnostným opatreniam a exportné súbory budú podliehať prísnej licenčnej politike a bude platiť zákaz komerčného použitia zoznamov," tvrdí Rybanská.Finančná správa od 1. januára budúceho roka zverejní na portáli finančnej správy zoznam čísel tuzemských aj zahraničných bankových účtov, ktoré platitelia DPH používajú na podnikanie. Vďaka týmto informáciám si budú môcť podnikatelia urobiť obraz o svojom obchodnom partnerovi, aby sa vyvarovali možným daňovým rizikám.