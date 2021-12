Matovičove poukazy sú neefektívne riešenie, kritizujú ekonomickí analytici

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.12.2021 (Webnoviny.sk) - Aj keď časť členov vníma, že Slovensko sa už v súčasnosti dostalo pod časový tlak, prevažuje názor, že dôkladnejšia analýza je aj v tejto situácii dôležitejšia ako rýchlosť riešenia.Členovia Klubu ekonomických analytikov (KEA) považujú očkovacie poukazy za neefektívne riešenie nízkej zaočkovanosti na Slovensku, ako aj pomoci sektorom dotknutým pandémiou. Uviedli to v tlačovej správe. Suma 500 eur je podľa ich názoru príliš vysoká a bola stanovená bez potrebnej analýzy.Z 30 členov KEA, ktorí sa zúčastnili prieskumu súvisiaceho s témou očkovacích poukazov, 80 percent pokladá toto riešenie za neefektívne. Iba necelých 20 percent pripúšťa, že pri vhodne zvolenej sume by opatrenie mohlo byť skôr efektívne. Sumu 500 však považujú zhodne za príliš vysokú.„K samotnému opatreniu nebola zverejnená žiadna štúdia, prečo štát pokladá toto opatrenie za najlepšie využitie prostriedkov a nie je známa ani žiadna analýza, prečo je najvhodnejšia práve suma 500 eur a či by sme nevedeli dosiahnuť porovnateľný efekt za oveľa menšie výdavky,” myslia si v klube.Aj keď časť členov vníma, že Slovensko sa už v súčasnosti dostalo pod časový tlak, prevažuje názor, že dôkladnejšia analýza je aj v tejto situácii dôležitejšia ako rýchlosť riešenia.„Dobrou praxou by bolo, aby štát v podobných prípadoch jasne komunikoval ciele, ktoré chce dosiahnuť a analyzoval alternatívne možnosti a výšku sumy, ako ich dosiahnuť čo najefektívnejšie, napríklad cez hodnotu za peniaze. Štát by mal tiež dopredu zverejniť, čo bude považovať za úspech a čo nie,” uviedli analytici.