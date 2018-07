DOBRÁ SPRÁVA: Zamestnanosť absolventov na Slovensku sa zvyšuje

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 28. júla (TASR) - Zamestnanosť absolventov škôl na Slovensku sa zvyšuje a ku koncu minulého roka dosiahla 81,3 %. Vyplýva to z aktuálnej analýzy ČSOB na základe údajov Eurostatu. Ten porovnával podiel zamestnaných absolventov, ktorí sú maximálne tri roky po škole. V rámci európskej dvadsaťosmičky tak Slovensku patrí 16. priečka.Štatistiky ukázali, že v priemere štyria z piatich absolventov v Európskej únii sú zamestnaní (80 %). Najvyšší podiel ich je na Malte (95 %), v Nemecku (91 %), v Česku a Holandsku (zhodne 90 %). Na opačnom konci rebríčka sa umiestnili mladí Gréci (52 %) a Taliani (55 %).Čísla potvrdzujú, že miera úspešnosti absolventov sa odvíja aj od stupňa dosiahnutého vzdelania. Kým v prípade absolventov vysokých škôl dosahovala 85 %, v prípade odborných škôl 77 % a v prípade všeobecných odborov stredných škôl ešte nižšia, na úrovni 64 %. Na Slovensku sa zamestnanosť absolventov zvýšila zo 69 % v roku 2012 na vlaňajších 81,3 %.upozornila banka.V prieskume Eurostatu boli zohľadňovaní mladí od 20 do 34 rokov, ktorí dokončili svoje štúdium maximálne pred troma rokmi. Očakávania absolventov na pohovoroch sa pritom líšia v závislosti od kraja, ale aj od toho, či už majú nejaké pracovné skúsenosti.vysvetľuje riaditeľ Odboru ľudských zdrojov v ČSOB Martin Dobiaš.Absolventom odporúča, aby si pred pohovorom urobili prehľad ponúkaných platov.odporúča Dobiaš.Vyššie šance majú spravidla absolventi, ktorí už majú za sebou nejakú stáž alebo brigádu. To, že sú stáže, resp. brigády čoraz viac využívané aj firmami, potvrdzujú údaje pracovného portálu Profesia, ktorý vlani evidoval 2230 podobných ponúk vhodných pre študentov.