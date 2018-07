V Bielom dome pochválili nového etiópskeho premiéra za reformy

Abiy Ahmed, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Addis Abeba/Washington 28. júla (TASR) - Nový etiópsky premiér Abiy Ahmed sa v Bielom dome stretol v piatok miestneho času s americkým viceprezidentom Mikeom Penceom, ktorý ho pochválil za. Medzi najnovšie úspechy Addis Abeby patrí totiž i to, že Etiópia uzavrela mier so svojím dlhoročným nepriateľom a rivalom Eritreou, pripomína agentúra AP.Predseda etiópskej vlády sa stretol aj so šéfmi Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu. Etiópia sa so svojimi novootvorenými štátnymi podnikmi momentálne zaraďuje v rámci afrického kontinentu k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim ekonomikám, podotýka AP.Prezident Svetovej banky Jim Yong Kim hovorí, že 42-ročný Abiy. Abiyova kancelária zase uvádza, že Kim sľúbil predsedovi etiópskej vlády plnú podporu svojej medzinárodnej inštitúcie.Etiópia - druhá najľudnatejšia krajina v Afrike - ma v USA povšimnutiahodnú a prekvitajúcu diaspóru, s ktorej príslušníkmi sa Abiy stretne vo Washingtone, Kalifornii a Minnesote.