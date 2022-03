Dobrá voľba a Umiernení žalujú Miškoviča, človek blízky OĽaNO za jednu poradu účtoval štátu 4900 eur (video)

Miškovičove kšefty so štátom

Porada za takmer 5-tisíc eur

Drahý právny poradca

24.3.2022 (Webnoviny.sk) - Členovia strany Dobrá voľba a Umiernení podávajú trestné oznámenie na Michala Miškoviča , človeka blízkeho hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO).Advokát mal dodávať fiktívne zmluvy a činnosti, na ktoré nemal oprávnenie. Vyplýva to z výsledkov Vládneho auditu na Úrade jadrového dozoru . Ten musí na základe výsledkov auditu vrátiť štátu viac ako 120-tisíc eur.Fiktívne zmluvy mal dodávať aj Slovenskému pozemkovému fondu (SPF). Informoval o tom predseda strany Dobrá voľba a Umiernení Tomáš Drucker na tlačovej konferencii.„Naša strana Dobrá voľba upozornila na veľmi podivné podnikateľské kšefty JUDr. Miškoviča, človeka, ktorý získal po nástupe vlády Igora Matoviča vo viacerých inštitúciách, kde boli nominanti hnutia OĽaNO viaceré zákazky," uviedol Drucker „Za minulý rok zaplatil Slovenský pozemkový fond pánovi Miškovičovi zhruba 600-tisíc eur," vysvetlil.Miškovič mal pozemkovému fondu vyfakturovať 40 porád, pričom niektoré trvali hodinu alebo dve hodiny. Porady si mal vyfakturovať za zhruba 215-tisíc eur. V prepočte mala jedna porada stáť 4 900 eur.„V roku 2021 Miškovič dodal v prepočte 1,8 roka konzultačných služieb okrem porád alebo zasadnutí na poradách, zhruba za necelých 400-tisíc eur. To znamená, že každý deň tam niekto sedel osem hodín denne," podčiarkol Drucker s tým, že Miškovič sa mal osobne zúčastniť iba dvoch.Miškovič mal podľa auditu zastupovať SPF v 17 rôznych sporoch. Za pol roka však ich počet narástol na 57. „Suma, ktorú Slovenský pozemkový fond nášmu človeku JUDr. Miškovičovi vyplatil v roku 2021, by stačila na 15 právnikov s mesačným platom 2 500 eur na celý rok,“ uzavrel podpredseda strany Dobrá voľba a Umiernení Alojz Hlina Agentúra SITA oslovila hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti so žiadosťou o reakciu.