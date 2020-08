Dobrá voľba bude naďalej pôsobiť samostatne, vyhlásila strana po svojom prvom riadnom sneme

Nie rasistom, fašistom a xenofóbom

Povrchné javisko zápasu o moc

23.8.2020 (Webnoviny.sk) - Strana Dobrá voľba bude naďalej pôsobiť samostatne, pričom je pripravená spolupracovať s tými politickými subjektmi, ktoré vyznávajú rovnaké alebo podobné hodnoty.Uvádza sa to vo vyhlásení prvého riadneho snemu strany, ktorý sa uskutočnil v sobotu 22. augusta. Agentúru SITA o tom informovala v tlačovej správe hovorkyňa strany Martina Šoltésová Dobrá voľba vylučuje akúkoľvek spoluprácu s tými subjektmi, ktoré šíria rasizmus, xenofóbiu a fašistické myšlienky v akejkoľvek podobe.Strana je podľa vyhlásenia pripravená sa aktívne zúčastniť komunálnych volieb a volieb do vyšších územných celkov (VÚC).„Politika je dnes povrchným a nekvalitným javiskom nesplnených sľubov, predvádzania sa a zápasom o moc akýmikoľvek prostriedkami. Dobrá voľba musí byť zrozumiteľnou alternatívou. Slovenskou má na viac, ako si vyberať medzi politikou úzkej skupiny podnikateľsko-politického vládnutia prerastajúceho korupciou alebo politikou nekompetentnosti s pokračovaním systému ‚náš človek',“ povedal predseda Dobrej Voľby Tomáš Drucker Dobrej voľbe sa nepodarilo dostať do parlamentu, keďže vo februárových voľbách do Národnej rady SR získala 3,06 percenta. Na vstup do parlamentu je pritom potrebné prekročiť päťpercentné kvórum.