Koalícia sa ešte nedohodla na postupe k vráteným zákonom, je vôľa prekonať veto prezidentky

23.8.2020 (Webnoviny.sk) - Vládna koalícia zatiaľ nevie, ako sa postaví k pripomienkam prezidentky Zuzany Čaputovej k trom zákonom, ktoré koncom júla tohto roka nepodpísala a vrátila ich parlamentu na opätovné prerokovanie.Šéf poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský agentúre SITA povedal, že vládni partneri budú o výhradách prezidentky znovu hovoriť na koaličnej rade na budúci týždeň. Parlament by mal vrátené zákony prerokovať na začiatku septembra.Prezidentka Čaputová vetovala tri zákony. Ide o novelu zákona o prokuratúre, o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a tiež novelu o elektronických komunikáciách. „Chceme si to ešte podrobnejšie prejsť a nechceme to urobiť narýchlo. Pripomienky pani prezidentky ešte podrobnejšie naštudujeme,“ priblížil Pčolinský.Zákon o prokuratúre prináša okrem iného možnosť, aby sa novým generálnym prokurátorom stala aj osoba, ktorá nie je prokurátorom. Novelu o komisárovi pre deti prezidentka navrhuje neprijať ako celok. Výhrady mala k tomu, že zákon bol prijatý v zrýchlenom režime a k takémuto postupu neboli splnené zákonné podmienky. Hlava štátu rovnako navrhuje neprijať novelu zákona o elektronických komunikáciách. Novela by mala umožniť, aby telekomunikační operátori zasielali hygienikom telefónne čísla ľudí, ktorí pred návratom na Slovensko cestovali do epidemiologicky rizikovejšej krajiny. Zároveň sa mala zvýšiť pokuta za nedodržanie karanténnych opatrení do výšky 5-tisíc eur.Podľa poslanca Pčolinského Slovensko novelu o elektronických komunikáciách potrebuje, aby vedelo adresnejšie monitorovať ľudí, ktorí sa vrátili zo zahraničia a môžu byť nakazení. „Teraz sa to ukazuje ako potrebné o to viac so stúpajúcim počtom nakazených. Bola veľká chyba prezidentky, že zákon vrátila. Už sme mohli mať tento zákon v platnosti a adresnejšie lokalizovať ohniská nákazy. Drvivá väčšina nakazených sú práve zo zahrania,“ zdôraznil Pčolinský.Poslanec ústavnoprávneho výboru parlamentu Ondrej Dostál SaS ) uviedol, že je na vecnom posúdení, nakoľko sú prijaté opatrenia v novele o elektronických komunikáciách nevyhnutné na boj s druhou vlnou pandémie koronavírusu a nakoľko môže ísť o zásah do základných práv a slobôd, ktorý by išiel nad rámec slovenskej ústavy. „Keby pani prezidentka navrhla nejaké úpravy zákona, tak by sme asi mali s nimi zaoberať. Ale navrhla zákon vôbec neprijať. Skôr sa domnievam, že koalícia bude mať vôľu prelomiť veto prezidentky,“ mienil Dostál.Pokiaľ ide o novelu zákona o prokuratúre, Dostál si myslí, že časti pripomienok prezidentky by mala vládna väčšina vyhovieť a pri niektorých pripomienkach by koalícia mala veto prezidentky prelomiť. „Mali by sme prelomiť veto prezidentky pri pripomienkach, ktoré sa týkajú nového dôvodu pre odvolanie generálneho a špeciálneho prokurátora,“ povedal poslanec. Zároveň nemá problém vyhovieť prezidentke v tom, aby generálny a špeciálny prokurátor zostali prokurátormi generálnej prokuratúry aj po skončení výkonu funkcie, ak predtým neboli prokurátormi.Na prelomenie veta prezidentky je potrebných minimálne 76 hlasov poslancov zo 150-členného parlamentu. Keďže koalícia má v poslaneckej snemovni dohromady 95 kresiel, nemal by to byť problém.