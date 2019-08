Dobré časy z dobrého miesta

Foto: Pernod Ricard Foto: Pernod Ricard

Bratislava 30. augusta (OTS) - Rovnosť v oceňovaní, starostlivosť o krajinu, recyklácia aj zodpovedné podávanie alkoholu – ku všetkým týmto cieľom sa prihlásila spoločnosť Pernod Ricard Slovakia, ktorá si ich vytýčila v rámci svojho podnikania splniť už do roku 2030. Na podporu spustenia novej stratégie, ktorú interne nazvala Od Zrna až po sklo, pripravila tiež film s 52 hrdými zamestnancami skupiny.Už od svojho založenia mala spoločnosť Pernod Ricard trvalú udržateľnosť v srdci. Pred viac ako 50 rokmi zakladateľ skupiny Paul Ricard založil inštitút, ktorý prispieva k zachovaniu oceánov. Skupina a jej značky, ktoré má v portfóliu, tiež od roku 2010 podnikli mnohé kroky vedúce k výraznému pokroku pri dosahovaní environmentálnych cieľov. Za posledných 8 rokov bolo 93 % výrobných zariadení skupiny certifikovaných podľa ISO 14001 a 95 % vinohradov certifikovaných podľa environmentálnych noriem. Okrem toho skupina znížila spotrebu vody na liter alkoholu o 20 %, emisie uhlíka o 30 % na jednotku výroby a odpad zredukovala o viac ako 93 % - z 10 253 ton na celkovo 748 ton na skládku.,” hovorí CEO slovenskej pobočky Pernod Ricard Slovakiaa dodáva: “.” Aj preto sa jeden z najvýznamnejších distribútorov a dovozcov destilátov na Slovensku, Pernod Ricard Slovakia, ktorý je súčasťou medzinárodnej skupiny Pernod Ricard Group, zaviazal splniť kľúčových cieľov už do roku 2030. Tie podporujú zámery trvalo udržateľného rozvoja Organizácie spojených národov.Jedným z cieľov je napríklad záväzok spravodlivosti a rovnosti oceňovania ľudí v celom dodávateľskom reťazci. Už do roku 2022 sa skupina rozhodla zabezpečiť rovnaké odmeňovanie v celej skupine Pernod Ricard Group a do roku 2030 genderovo vyvážiť tímy vrcholového manažmentu. Ďalším záväzkom je podpora, spolupráca a edukácia barmanskej komunity tak, aby vedela obsluhovať spotrebiteľov trvalo udržateľnejším spôsobom, teda bez odpadu a plastov.S tým ide ruka v ruke záväzok recyklácie - Pernod Ricard sa zaviazal minimalizovať odpad tým, že vymyslí, vyrobí a distribuuje svoje produkty spôsobom, ktorý pomôže ochrániť prírodné zdroje. Do roku 2025 tak skupina zruší všetky reklamné predmety vyrobené z jednorazovo použiteľného plastu a 100 % jeho obalov bude recyklovateľných, kompostovateľných, opätovne použiteľných alebo biologicky založených. Okrem toho, do roku 2030 skupina pilotne spustí 5 nových udržateľných spôsobov distribúcie vína a liehovín a pomôže zvýšiť úroveň recyklácie na svojich 10 najväčších trhoch s nízkou úrovňou recyklácie.Pernod Ricard Group sa tiež chce sústrediť na regeneratívne poľnohospodárstvo vo vlastných vinohradoch v 8 vinárskych regiónoch - Argentína, Kalifornia, Cognac, Champagne, Španielsko, Austrália, Nový Zéland a Čína a to do roku 2025. Zaviazala sa tiež stať sa partnerom viac ako 5 000 farmárov a deliť sa s nimi o poznatky a výhody udržateľného obhospodarovania pôdy.Zodpovedná konzumácia alkoholu, ktorá je ďalším z cieľov, je skupinou vnímaná ako dlhodobý kľúčový záväzok, aj preto sa mu intenzívne venuje niekoľko uplynulých rokov. “” objasňujeDo roku 2030 bude mať každá pobočka spoločnosti Pernod Ricard po celom svete aspoň jeden program na boj proti zneužívaniu alkoholu a tiež rozšíri svoj program Zodpovedné párties po celom svete, aby oslovil aspoň 1 milión dospievajúcich ľudí a tínedžerov. Program týkajúci sa konania zodpovedných večierkov bol vytvorený pred 10 rokmi v spolupráci so študentskou sieťou Erasmus, aby zvyšoval povedomie študentov o zodpovednej konzumácii alkoholu a odvtedy v celej Európe spojil viac ako 400 000 študentov.Okrem týchto hlavných záväzkov týkajúcich sa plánu do roku 2030, sa spoločnosť Pernod Ricard Group chce tiež v budúcnosti venovať oblasti ľudských práv, problematike odpadových vôd či prechodu k úplne obnoviteľnej elektrickej energii. Na podporu spustenia novej stratégie pripravila tiež film , do ktorého sa zapojilo 52 hrdých zamestnancov skupiny, aby sme všetci mohli zažívať dobré časy z dobrého miesta, ktorým naša Zem určite je.