Hornonitrianski baníci vyťažili počas roka 1,5 mil. ton uhlia

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR - Radovan Stoklasa Foto: FOTO TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Handlová 30. augusta (TASR) - Hornonitrianski baníci vyťažili z podzemia troch ťažobných úsekov za uplynulý banícky rok, od 1. júla 2018 do 30. júna tohto roka, 1.518.500 ton uhlia. Z vyťaženého uhlia vyrábali energetické uhlie pre Slovenské elektrárne (SE), kde do Elektrárne Nováky (ENO) dodali 1.450.000 ton.informovala o tom v piatok TASR tlačová hovorkyňa Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP) Adriana Siváková.Na zabezpečenie prechodov pracovísk na rúbaní, pri prieskume, otvárke a príprave ťažobných blokov podľa nej vyrazili razičské osádky 9628 metrov banských diel, pričom ako jediný prekročil 1000- metrovú hranicu kolektív Zlatka Ličku.priblížila Siváková.Za banícky rok dosiahla podľa nej spoločnosť kladný výsledok hospodárenia, jej finančná bezpečnosť nebola ohrozená a splnila si všetky záväzky voči zamestnancom, bankovým ústavom, samospráve, organizáciám sociálneho a zdravotného zabezpečenia, ako aj voči dodávateľom.skonštatovala ďalej tlačová hovorkyňa.Do baníckeho roka v skupine Hornonitrianske bane vstupovala firma so stavom 3483 zamestnancov.podotkla Siváková.Ťažba uhlia podľa nej pokračuje vo všetkých troch dobývacích priestoroch v súlade s prijatou koncepciou na roky 2019 až 2020.dodala.