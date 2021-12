Dobre nasadený respirátor, testovanie či malé skupinky. Odborníci majú sedem rád pre pokojné Vianoce a zvládnutie omikronu

Konzílium

Spoľahlivou ochranou je očkovanie

Obmedzenie kontaktov

konzílium

Návštevy zo zahraničia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.12.2021 (Webnoviny.sk) -odborníkov spoločne s iniciatívou Veda pomáha - COVID-19 prinášajúUviedli to v spoločnom stanovisku, v ktorom zároveň upozorňujú, že. Odborníci a vedci varujú, že tomu už nedokážeme zabrániť.Podľa ich slov je však v našich silách výrazne zmierniť následky odporúčanými krokmi.V prvom bode ostáva, a to napriek tomu, že pri variante omikron nedokáže dostatočne chrániť pred nakazením sa. Vedecké štúdie však potvrdzujú, žeV druhom bode je. „Počas najbližšej pandemickej vlny bude ťažké dlhodobo sa pred infekciou ochrániť. Každý z nás ale môže urobiť niečo preto, aby znížil svoje riziko ťažkého priebehu ochorenia a zároveň aj nakazenia ostatných. Vďaka dobre nasadenému respirátoru môžeme výrazne znížiť vírusovú nálož, ktorej sme vystavení pri stretnutí s infikovanou osobou,” vysvetlili vedci.Ďalším spôsobom, ako sa chrániť, je. Konkrétnes iniciatívou odporúčajú, aby sa ľudia počas vianočných sviatkov a počas stúpania pandemickej vlny stretávali bez rúška alebo respirátora len so skupinou ľudí do šesť osôb.Pri kontaktoch v interiéri mimo túto skupinu odporúčajú používať respirátor.„Po úzkom kontakte s nakazenou osobou odporúčame obmedziť čo najviac svoje kontakty a urobiť si domáci test aspoň každý druhý deň v priebehu jedného týždňa bez ohľadu na to, či ste zaočkovaní alebo nie. Takisto odporúčame urobiť si opakovane test počas troch až štyroch dní pred stretnutím s blízkymi,” odporúčajú odborníci.„Poprosme návštevníkov, aby sa dali otestovať tesne pred cestou na Slovensko, a to aj vtedy, ak sú kompletne zaočkovaní. Po príchode na Slovensko by sa mali pravidelne testovať aspoň samotestom minimálne každé dva dni v priebehu jedného týždňa,” doplnili vedci.Ďalšou formou ochrany je podľa ich slov. Ideálne je chodiť von, športovať a dbať na správnu životosprávu a vyváženú stravu.